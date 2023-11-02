《基金》野村投信首檔ETF 00935掛牌首日完勝大盤

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【時報記者任珮云台北報導】野村投信首檔ETF-野村台灣創新科技50ETF（00935）掛牌首日（11月1日）表現出色，單日上漲0.87%更勝台灣加權指數的0.23%。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，00935聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心，是一檔會進化的ETF，有別於市面上常見的單一主題式ETF，也是台灣少見的多元主題科技型ETF，每年8月都針對全世界各項創新科技的不同主題，主動汰除落伍主題，並納入新生成主題，創新科技應用一站購足。

00935追蹤「台灣創新科技50指數」，指數篩選納入多因子選股策略，包括三大指標：財務指標-近4季營業利益要大於零、動能指標-排除現價離52周高點最遠的10%個股、成長指標-研發費用占營收比重大於2%，另外標的還需要屬於FactSet RBICS Level 6創新科技次產業，相關營收佔比要至少有50%，且必須具備永續報告書，近3個月日平均成交金額至少要有新台幣1,500萬元等條件，經過重重篩選之後，菁英個股再依照自由流通市值加權取其前50大個股作為ETF的成分股。

野村台灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，00935在投資主題上完整囊括了現在與未來的創新科技，包括：AI、電動車、元宇宙、半導體等11項科技主題。在族群分布上也完整涵蓋了台灣電子上、中、下游族群，舉凡IC設計、晶圓代工、記憶體、ODM組裝等皆在投資組合內，這種多元化的投資組合有助於分散風險，提供長期增長的機會。例如：00935成分股中的AI概念股包括：嘉澤(3533)、佳世達(2352)、健策(3653)等。