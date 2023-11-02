上下班通勤擠爆 3大保障補強意外風險！

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你是通勤一族嗎？每到上、下班時刻，你是否趕著搭乘大眾交通工具，卻又煩惱恐怕都是人滿為患、人潮擁擠的景象？日前新聞媒體報導，正值下班尖峰時刻，乘客因為推擠爆出火氣，一路從車廂裡吵到月台，甚至動手把人推倒在地，引發不小紛爭……；等到記者到場採訪，乘客紛紛抱怨班次太少，導致車廂人擠人宛若印度火車、東京地鐵，以致引發此次事件的發生。

說到印度火車、東京地鐵，可能有許多讀者不是很了解，其中印度火車超載、外掛滿人的景象，令人瞠目結舌，「只要你能坐上火車，不論是坐在火車上，或是『掛』在火車上……」；另外還有東京地鐵正值通勤時段擠到爆的瘋狂奇景，「邊拉門邊塞人，乘客『滿出來』再推進去……」，讓許多遊客看了直呼不敢置信。

上班族投保3心法：以小資金換得大保障

上下班時間車水馬龍，在追逐時間過程中趕、忙、急，難免發生碰撞意外，小花平台建議，上班族應該及早著手進行合適的保險規劃，千萬不要以為自己還年輕就「啥米攏不驚」，意外往往說來就來，沒有人料得到、說得準，只有超前部署，才能有效防止憾事發生！

根據警政署統計，上班族通勤時間屬於意外高風險時段，除了前述類似印度火車、東京地鐵因為人潮擁擠較易發生意外狀況外，另外像是通勤上班族騎士經常跟時間賽跑，如果在繁忙的車流中都用衝用趕的，無形中也提高了發生擦撞意外事故的風險，不妨善用商業保險來強化自身風險承受能力，像是意外險、實支實付型醫療險、癌症險及重大傷病險等，都是不錯的選擇。

→首先考量意外險實支實付和意外傷害險

根據衛福部最新統計，近幾年事故傷害儼然已為國人青壯年族群來勢洶洶的「奪命」殺手，其主要原因不外乎，在外奔波機會較多，發生意外的風險也相對提升，常見通勤意外受傷諸如：擦挫、撕裂、燒燙傷或是骨折乃至於身障失能、身故等，需要一定期間的複診治療，建議以強調低保費、高保障的意外傷害險為主，強化短期就醫治療的需求，也加速康復速度。

另一方面，也可以考慮同步以意外險實支實付填補意外受傷後的醫療費用，像是因為意外事故造成傷害產生的門診、住院等這些全民健保不給付、需自費的醫療費用，都可以申請保險理賠。

→其次是規劃基本的實支實付型醫療險

根據人力銀行統計指出，多數上班族最擔心遇到失業收入中斷，如果不幸因為意外事故而需要住院，難免會面臨收入暫停或是減少的窘境，此時建議可以善用實支實付型醫療險將風險轉嫁給保險公司。所謂的「實支實付」，又稱為「限額給付」，就是保單至少分別提供每日病房費用、每次住院費用及手術費用一定限額，保險公司會依據醫療收據，在限額內理賠全民健保不給付的部分費用。

→最後別忘了加強癌症險＋重大傷病險

根據衛福部國健署最新公布「癌症登記報告」指出，癌症死亡時鐘向前撥快3秒，象徵每10分7秒就有人死於癌症！癌症之所以可怕、令人不寒而慄的原因在於它會轉移及復發，在保險規劃上，建議除了要備妥「一次性給付」的重大傷病險外，最好也額外規劃確認罹癌後一次給付型和多次給付型的癌症險，提供治療癌症時所需的經濟填補，讓抗癌路上能夠選擇更好的治療方式，提高治癒的機會。

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