《電零組》電動車部門晉升 台達電第四大引擎

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【時報記者張漢綺台北報導】因應電動車已成為營收新驅動力，台達電(2308)宣布，將電動車部門獨立為「交通業務範疇」，成為台達第四大業務範疇，明年元月起實施，儘管下修今年電動車業務預估，台達看好電動車長期趨勢，預期明年車用營收可望成長40%到50%。

台達自2008年開始投入車用領域，苦扛車用電子/電動車虧損多年，終於苦盡甘來，目前已成為台達電營收成長重要推手，儘管今年電動車銷售受美國車廠罷工，以及升息影響車貸等不利因素衝擊，致使台達將今年電動車業務由原先預估倍數成長調整為年成長80%，全年營收約14億美元到15億美元，但電動車佔台達營收比重已達12%，看好電動車長期趨勢，台達電宣布，將電動車部門獨立成「交通」業務範疇，成為「電源及零組件」、「自動化」及「基礎設施」之外，第四大業務範疇。

台達董事長海英俊表示，最近電動車銷售雜音很多，Tesla銷售不是很好在降價，很多公司跟著降價，且美國車廠罷工，雖然陸續解決了，只是接下來挑戰三大車廠在成本增加基礎上跟其他電動車公司相比，但長期來看，電動車還會繼續發展，雖然電動車比燃油車貴幾千美元影響銷售，各國已訂出燃油車汰換時程，且電動車最貴的零組件就是電池，近期電池價格已下降，豐田也推出固態電池等新產品等，電動車仍有降價空間，預估明年電動車相關營收可望成長40%到50%。

在AI伺服器部分，海英俊表示，大型網路公司都在進行軍備競賽，發展自己大型AI資料中心，AI需求很大，因為AI製程跟傳統不一樣，我們還在架線，成長可以看得到，但成長多少？因為AI的商業模式還未確定，唯一可以看到是微軟的Chat GPT等，且用多少電大家都還沒有算出來，現在伺服器電源已從1000瓦~2000瓦拉升到3000瓦~4000瓦，這些大型雲端公司要怎麼從AI賺錢還是商業模式問題，對我們來說，無論電源或散熱，我們也在看AI的應用，還是將AI當成很重要的營收成長引擎。

至於伺服器散熱方案部分，鄭平表示，伺服器散熱方案包括：氣冷、水冷、浸泡式等各方面技術我們都有發展，最近看起來稍微Slow(平穩)一點，不過整個功率密度愈來愈高，散熱長期來看有很大的空間，今年算比較平穩，沒有太大成長的部分。

台達電今年前3季合併營收為3012.06億元，年增8.04%，營業毛利為868.08億元，年增6.96%，合併毛利率為28.82%，年減0.29個百分點，營業淨利為305.86億元，年減0.25%，營業淨利率為10.15%，年減0.85個百分點，稅後盈餘為244.19億元，年減1.36%，每股盈餘為9.4元。

展望第4季及明年，台達電執行長鄭平表示，第4季跟第3季差不多，明年各方面都會比今年好一些，目前看起來消費性電子回溫不明顯，零組件今年不會有太大的改變，明年庫存消化後會比今年好。

過去台達海外多角化主要在製造，用當地人才做研發也很重要，鄭平表示，台達電泰國7廠和研發中心已落成，目前7廠已在架線，接下來會規劃泰國另一個工業區建兩個廠，泰國可能還有下一步建廠計畫，目前泰國和印度產能加總已達海外廠區30%，未來台達電也將在印度、美國及歐洲等地設立研發中心，加強當地的研發。

台達電今年前9月資本支出約212億元，包括68億元為營建工程，台達預期，今年資本支出會比去年多，由於全球工廠持續擴建及自動化設備需求等，明年資本支出仍會在200億元以上。