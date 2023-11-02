《百貨股》統一超前三季EPS創同期次高 Q4線上下一起拚

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)前3季每股盈餘為8.09元，為歷年同期次高，展望第4季，統一超表示，7-ELEVEN將持續整合線上線下、集團內外資源，創新生活體驗推出話題商品與便利服務滿足需求，並把握秋冬換季、網購節、萬聖節、聖誕節、跨年等節慶節令活動，為2023年倒數衝刺，帶動營運成長。

台灣7-ELEVEN以「創新」、「精業」、「整合」三大策略深耕在地，第3季持續穩健展店、店數已突破6800店，推升單季合併營收達825.31億元，季增6.37%，創下單季歷史新高，營業毛利為283.74億元，季增8.59%，單季合併毛利率為34.38%，季增0.7個百分點，營業淨利為39.03億元，季增11.41%，營業淨利率為4.73%，季增0.22個百分點，稅後盈餘為30.36億元，季增18.89%，單季每股盈餘為2.92元。

就各業務來看，台灣7-ELEVEN鮮食經營，以「品牌」、「複合」、「在地」三大策略，持續創新生活飲食體驗，帶動相關類別業績成長超過1成；深耕星級饗宴、Ohlala、御料小館、天素地蔬等自有品牌，邀請星級主廚監製、聯名話題品牌、掀起Y2K懷舊復古風等差異化作法研發豐富商品，更以品牌主題陳列營造選物專區、便利顧客選購；因應商圈需求強化複合店服務，包含星級饗宴-滷味、原賞熱壓土司、哈燒專櫃、Semeur聖娜、Mister Donut多拿滋等，多元服務開創門市銷售機會；咖啡事業藉由「多元品牌定位」、「產品結構創新」、「設備升級」三大作法整合，串聯通路線上線下優勢，開創24小時現做飲品市場，CITY PRIMA開發冰精品生椰厚拿鐵、攜手故宮首推中秋禮盒，並持續拓展服務數突破6000店，今年起率零售通路之先引進「三豆槽」全新咖啡設備，擴大導入店數、豐富CITY 系列產品選擇，多元作法帶動相關類別業績成長超過1成。

台灣7-ELEVEN數位會員經營，藉由「會員」、「點數」、「支付」三大經營要素深耕OPEN POINT生態圈，第三季會員交易金額更創歷史新高、以雙位數躍進，期間更榮獲2023 創新商務獎、2023數位轉型鼎革獎等多重外部獎項肯定。

統一超前3季合併營收為2355.92億元，年成長9.76%，受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收；前3季合併稅後淨利約98.51億元，年成長14.51%，歸屬於母公司稅後淨利約84.11億元，年成長15.01%，每股盈餘為8.09元，為歷年同期次高。

截至第3季底，7-ELEVEN門市店數共6806家。

展望第4季，統一超表示，7-ELEVEN將持續整合線上線下、集團內外資源，創新生活體驗推出話題商品與便利服務滿足需求，並把握秋冬換季、網購節、萬聖節、聖誕節、跨年等節慶節令活動，為2023年倒數衝刺營運，台灣7-ELEVEN亦將持續積極展店，以創新、精業、整合3策略，開發差異化、多樣化、複合性、永續性商品與服務，融合OPEN POINT生態圈豐富的數位服務渠道，提升顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，朝全通路服務邁進，滿足OMO的生活消費需求。