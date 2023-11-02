《美股掃瞄》Fed維持利率不變＋看好升息結束 美股收高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤為強勁。聯準會（Fed）如市場普遍預期連續第2次會議維持基準利率不變，且不排除再度升息的可能性，但主席鮑爾會後的談話令投資人看好升息已經完成。

聯準會周三維持基準利率不變，仍介於5.25%～5.5%，並表示第三季經濟活動「強勁」擴張。在之前的會議，該央行稱經濟「穩步」增長。

聯準會主席鮑爾會後表示，央行決策官員將謹慎行事，他們還無法確信金融環境是否足夠具限制性，使通膨能回落到央行目標。

在鮑爾的記者會剛開始時，大盤陷入震盪，但大約在20分鐘之後，美股主要指數開始反攻並一路挺升、觸及盤中高點。

而在盤初，美國公債殖利率下跌為美股帶來提振。美國財政部表示，11月至1月季度長期公債擴大標售的力道將放緩，並預期接下來三個月仍需要增加公債標售以滿足資金需求。下周美國財政部將標售1120億美元債券，大致符合市場預期。

周三收盤，道瓊指數漲221.71點或0.67%，報33,274.58點。標普500指數漲44.06點或1.05%，報4,237.86點。那斯達克指數漲210.23點或1.64%，報13,061.47點。費城半導體指數漲75.06點或2.33%，報3,290.95點。

美國10年期公債殖利率跌破4.8%，2年期債息跌破5%。由於投資人預期聯準會將進一步升息，並維持高利率更長時間，上個月美國10年期債息飆破5%，創下16年新高，令股市陷入掙扎。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅能源股（跌0.33%）和必需消費品類股（跌0.06%）收低。成長股雲集的科技類股漲2.08%、通訊服務類股漲1.84%、非必需消費品類股漲1.43%，表現最佳，這類股票對利率走向較為敏感。

重磅科技股全漲，蘋果漲1.87%，微軟漲2.35%，亞馬遜漲2.94%，Alphabet漲1.91%，輝達漲3.79%。

其他主要科技與科技相關股亦走高，Meta漲3.51%，特斯拉漲2.40%，美光漲3.78%，英特爾漲2.16%。超微（AMD）看好自家AI晶片業務前景，股價大漲9.69%。

台股ADR全漲，台積電漲1.73%，聯電漲2.25%，日月光漲2.28%，中華電信漲0.59%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.43%。

根據LSEG的數據，迄今已有310家標普500指數成分股發布財報，其中79.7%的獲利表現超出分析師預期，只有16.1%落後市場預期，但這次財報季對美股來說仍是喜憂參半、仍有不盡人意之處。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.36：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.20：1。

標普500指數有7檔成分股創下52周新高、30檔創新低。那斯達克指數有24檔創新高、297檔創新低。

市場交投熱絡，美國交易所成交量總計達112億股，過去20日均量為106.7億股。