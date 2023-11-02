《商情》期金續跌；原油跌至3周新低；期棉跌逾2%；BDI連10黑

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時報-商情早報

1.Fed鷹派言論，周三紐約期金續跌。

2.LME:11/01期銅收8109.50美元/公噸，跌1.00美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌0.58美元，每桶為80.44美元。

4.西德州原油下跌0.59美元，每桶為81.05美元。

5.11/01BDI運費指數為1401.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3上漲4.00美分。

7.NYCE:12月棉花跌1.78美分，每磅為79.44美分。

8.CBOT:12月黃豆粉跌0.60美元，每公噸為430.40美元。

9.11/01TRJ-CRB下跌2.07，為279.08。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸123.92美元，漲2.37美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed鷹派言論，周三紐約期金續跌；儘管美國聯準會(Fed)宣布維持利率不變，主席鮑爾表示，將會保留未來升息可能性，令金價為連2日下跌；終場收盤報價，12月黃金跌6.80美元，報每盎司1987.50美元；12月白銀跌0.16美元；1月白金跌14.50美元；12月鈀金跌11.90美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國數據疲軟，期銅微跌；因數據顯示，最大消費國中國，10月份工廠活動數據意外萎縮，再次引發了投資者對中國製造業前景狀況的擔憂，加上美元持續強勢，使得以美元計價的金屬價格保持昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於LME和上海交易所銅庫存下降，則抵消限制了銅價跌幅。終場周三指標期銅下跌1美元；期錫下跌171美元；期鎳下跌116美元；期鋅上漲70.5美元；期鋁下跌15美元；期鉛上漲19美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走強，打壓周三國際原油期貨跌至3周新低；由於美聯儲如預期維持利率不變，美元堅挺，升至一個月高點，以及美國原油和汽油庫存同步增加，令油價進一步承壓走低，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨跌0.58美元，報80.44美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨跌0.39美元，報84.63美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求下降，周三BDI指數連10黑；儘管澳大利亞煤炭有零星增加，但鐵礦石貨盤偏少，海岬型與巴拿馬型船運價合計減少超過1400美元，有船舶公司認為短期內市場將持續這種下降趨勢，令終場波羅的海乾散貨BDI指數連續10個交易日收黑；其中最新報價BDI指數下跌58點，收1401點，跌幅4%；BCI指數下跌121點，收1899點，跌幅6%；BPI指數下跌45點，收作1489點，跌幅2.9%；BSI指數下跌16點，收作1119點，跌幅1.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓疲軟，周三大阪期膠轉揚0.4%；儘管日本10月工廠活動已連續5個月萎縮，係因需求疲軟和通膨壓力衝擊了企業所致。然而受益於日圓兌美元匯率跌至一年低點，有利於刺激出口，故促使終場大阪期膠價轉揚0.4%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨漲0.4%，報每公斤256.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨跌0.1%，報每公斤144.30美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.04%，收於每噸14180元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨跌至七週以來的最低點，因收割工作仍在進行且產量優於預期，而南美作物區的天氣預報也有所改善，小麥和大豆在區間震盪的小幅走高，隨著美國玉米和大豆收成逐漸減少，交易商已將注意力轉向南美作物，另外，市場繼續關注黑海小麥出口地區的緊張局勢，新的黑海航運擔憂，以及中東其他國家的暴力事件可能增加，正引起市場的關注，終場12月小麥漲5.5美分，12月玉米跌3.75美分，11月大豆漲4.25美分，12月黃豆油跌1.52美分，10月黃豆粉跌0.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求擔憂，周三ICE棉花期貨跌逾2%；由於市場對棉花需求低迷，使期棉收盤再度大幅下跌，加上美元上漲0.3%，讓以美元計價的棉花顯得更加昂貴，令期棉跌至四個月低點；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.19%，報每磅79.44美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌1.17%，收報每公噸15650元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國金融會議積極信號，鐵礦石漲逾2%；因最大消費國中國，最近一次的財務會議發出的積極信號，以及預期轉好的基本面，提振了市場樂觀情緒，加上，西澳大利亞潛在的勞工罷工，亦可能造成供應中斷的擔憂，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.01%，報每噸114.02美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.08%，報每噸810.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)