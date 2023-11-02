好市多「凱撒雞肉沙拉」醬料吃不夠？老饕揭真面目

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 陳又瑞】凱撒雞肉沙拉是許多人到美式賣場好市多消費時必買的美食之一，且很多人對於其中的沙拉醬都直呼吃不夠，但一位女子近日透露，其實她每次吃凱撒雞肉沙拉，都會剩下超過一半的沙拉醬，不知如何處理才好。

不少會員看了笑說，自己是用不夠沙拉醬的人，另外還有老饕指出，其實凱撒雞肉沙拉的醬料就是台灣本土的廣達香凱撒醬，各大賣場都有供應。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，「每次吃完沙拉醬都剩超過一半，丟掉覺得好可惜，大家都怎麼消化（消耗）完呀？」，貼文曝光後引發熱議。

對此，許多網友分享解決辦法，「開一盒水煮鮪魚罐頭跟生洋蔥拌在一起，夾土司、餅乾都可以，非常好吃」、「跟水煮蛋、煮熟馬鈴薯拌在一起做洋芋沙拉」、「我每次都再切2顆蘿蔓心下去，就可以一個人吃光光」、「炸紅龍雞塊沾著吃如何？」、「我拿來做土司抹醬」。

另外也有一派人說自己用不夠沙拉醬，「我們每次都不夠用耶…」、「只有我覺得不夠嗎？」、「我都剩下雞肉沒吃完，我的醬都不夠」、「沙拉醬根本不夠吃好嗎？」、「覺得要2杯」；有老饕則點名沙拉醬真面目，「之前有人分享過好像是廣達香的凱撒沙拉醬…」、「沒錯！我買過，味道一樣」、「那個是萬用醬，放哪都可以，吐司、麵包、燙青菜」。