第77屆商人節暨「金商獎」盛大舉辦　

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華民國全國商業總會於台北喜來登大飯店舉行了盛大的第77屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮。會中邀請各界的賓客，包括行政院鄭文燦副院長、經濟部王美花部長、內政部林右昌部長以及經濟部商業發展署蘇文玲署長等，頒獎典禮現場氣氛熱烈，充滿精彩。

在第77屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮上，各獎項包括優良商人、優良外商、優良外國駐臺商務單位、優良老店和菁英老店等，經過嚴格評鑑，共有51位獲獎者（家），每位都代表了不同行業的傑出企業，對台灣的經濟繁榮做出了卓越貢獻，受到廣泛讚譽。

今年，內政部在活動中特別舉辦了「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，以表彰那些過去一年積極奉獻、表現卓越的商業團體和會務工作同仁，並表示深切謝意。

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，「優良外國駐臺商務單位」獲獎者包括巴拉圭共和國大使館、捷克經濟文化辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處以及泰國商務處。這些獲獎者代表了台灣與這些國家之間經貿合作的成功，貿易額不斷增長，並包括貿易、科技、農業、醫療和文化交流等多個領域的合作。他們致力於創造互惠共贏的合作模式。

此外，「優良外商」的獲獎企業中，米其林集團於1972年正式進駐台灣，秉持著「優異性能直到最後一里」的品牌理念，對台灣交通發展做出了多項貢獻。他們不斷優化高品質的服務與產品性能，引進世界趨勢，開發專利技術，成功使台灣美食、觀光與國際市場接軌。他們還致力於在2050年實現碳中和以及使用100%可持續材料生產輪胎，促進環境永續發展。

在「優良商人」獲獎企業中，永鴻國際生技股份有限公司主要從事製造及販售動物用化學藥物與飼料添加劑，擁有治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品國內外許可證。秉持永信藥品人用藥製藥基礎，除設置P2檢驗實驗室自主檢驗外，並透過嚴格原物料控管、先進GMP軟硬體設備及完善的製程管制，製造出安全、有效及環保的動物用產品。

許舒博強調，這些「金商獎」得主不僅在國家經貿、環境永續和社會公益方面做出了巨大貢獻，而且在各自的專業領域表現優異，建立企業核心價值，重視品牌行銷和客戶服務。這些企業的努力推動各行各業的商業活動向多元和創新的方向發展，同時促進了台灣經濟的蓬勃發展。他對得獎者表示由衷感謝和肯定之意。