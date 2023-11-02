蘋果頭大了！不只華為步步進逼 還有一炸彈要爆

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【中時新聞網 郭宜欣】即使蘋果極力否認與阻擋訴訟案進行，但英國競爭上訴法院（CAT）決定「電池門」集體訴訟案可以繼續審理，該案由消費者維權人士古特曼（Justin Gutmann）領銜對抗蘋果，要求高達20億美元（約新台幣649億）的賠償，蘋果除了面臨華為的強勢進逼，還得解決巨大的消費者爭議。

路透社報導，古特曼代表英國約2,400萬蘋果iPhone用戶發起訴訟，指控蘋果為了掩蓋手機電池的缺陷，透過軟體更新降低手機規格，甚至還安裝限制性能的工具。

蘋果強調iPhone電池沒有缺陷，並申請駁回訴訟，「我們從來沒有也永遠不會做任何事情，故意縮短蘋果產品的使用壽命，甚至降低用戶體驗以推動客戶升級。」

然CAT拒絕蘋果的要求，古特曼的案件能夠透過書面裁決方式繼續審理。不過CAT提到，古特曼所指控的問題，需要更具體與清晰的說明，必須在審理前解決此問題。

事實上，蘋果在美國也遇到相同狀況，蘋果2017年推出的iOS 10.2.1，這項更新降低電池性能較差的舊款iPhone以防電池跟不上，最初卻沒有告知用戶，且恢復原本速度的唯一方法就是更換電池，引發軒然大波。

蘋果在隔年提出電池更換優惠，並放寬適用範圍，今年8月還砸下5億美元（約新台幣160億）和解集體訴訟，提告用戶每人約可獲得65美元（約2,075元台幣）的賠償。