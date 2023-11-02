AI回春！外資送暖 技嘉破千億營收將提前達陣

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AI概念股技嘉昨日（1）舉行法說會，預告AI伺服器市況持續供不應求，本季營運將維持上季成長動能，全年營收突破千億元目標可望提前達陣；加上外資近期陸續對AI族群送暖，繼美銀證券喊買緯創後，瑞銀也調升廣達目標價，激勵AI族群回神，技嘉、緯創、廣達、金像電、台光電、緯穎等早盤均跳空強漲4~5%，M31、世芯-KY、雙鴻、欣興等也表現不俗。

技嘉第3季營收衝上369億元，季增41%、年增52%，創單季新高，累計前3季營收913.69億元，年增15%。技嘉總經理李宜泰預期，在消費性和伺服器兩大業務回溫下，第4季將維持成長動能，全年千億營收目標可望提前達陣，同時也上修今年伺服器營收貢獻。

技嘉看好明年晶片大廠英特爾、超微、輝達等皆有新平台開出，加上雲端服務商也積極開發自有ASIC，AI伺服器需求及詢問度都很高，有利技嘉爭取新客戶與新專案，有望挹注整體營收，因此上修今年伺服器業務至雙位數成長，甚至可能挑戰三位數、也就是倍增表現。

至於美國日前上線的新版晶片禁令，技嘉表示，公司AI 伺服器主要銷往歐美市場，幾乎沒有佈局中國，因此沒有影響，而部分出貨中東地區與越南的部分，需要申請核准，公司也會配合政府提出申請，整體影響並不大。

技嘉營運報佳音，加上外資報告陸續送暖，提振AI族群士氣，瑞銀證券看好廣達伺服器加車用營業利益比重，2027年將突破8成，成為新運算時代主要受惠者，將目標價調升至與摩根士丹利相同的280元，緊追高盛282、美銀305元；此外，包括高盛、瑞銀、大摩也對緯創看法正向，合理目標價上看145元。