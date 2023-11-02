11月任安理會輪值主席 王毅：將與阿拉伯國家加強協調 主持公道

中國大陸外交部消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅1日應約與阿曼外交大臣巴德爾通電話，重點就以巴衝突交換意見。王毅強調，中方出任11月安理會輪值主席，將與阿拉伯國家加強協調，主持公道。

巴德爾表示，高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持的公正和建設性立場。中方始終呼籲衝突各方保持克制，推動停火止戰，投票支持阿拉伯國家提出的聯大決議，充分體現了公平正義，顯示了中國負責任的大國形象和國際領導力。 巴德爾指出，迦薩正面臨嚴重人道危機，未來幾周可能有更多巴勒斯坦人失去生命，迫切需要安理會發揮作用，凝聚共識，實現停火，避免更嚴重人道危機。期待中方作為本月安理會輪值主席發揮重要作用。阿方與中方立場高度一致，認為對話是解決問題的唯一路徑，希望盡快重啟中東和平進程。 王毅表示，當前迦薩局勢日趨惡化，民眾傷亡數字不斷上升，任何有良知、負責任的國家都不能允許這樣的慘劇繼續下去。日前聯大緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，呼籲立即實現人道休戰，反映了國際社會的強烈呼聲。中方支持盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」軌道。 王毅強調，巴勒斯坦問題根源在於巴勒斯坦人民的合法權益未能得到恢復和保障，解決這一問題的出路是落實「兩國方案」。中方從1日起出任本月安理會輪值主席，將與各方尤其是阿拉伯國家加強協調，主持公道，凝聚共識，為實現衝突降級、保護平民、緩解人道局勢、恢復和平進程作出不懈努力。