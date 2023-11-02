國泰產Q3已取得6項專利 「智能助理阿發申請道路救援」業界首創

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國泰產險積極導入金融科技應用及投入專利研發並優化各項保險服務，截至今年第三季，國泰產險已獲頒6項專利，包含2項發明專利及4項新型專利，迄今已有超過20項專利。其中國泰產的「智能助理阿發申請道路救援」服務，更是業界首創。

國泰產險表示，2022年9月與全鋒事業合作推出業界首創「智能助理阿發申請道路救援」服務，該項「道路救援服務系統」更於今年取得新型發明專利。以對話的方式引導客戶完成申請作業，有別於傳統電話報修，容易因噪音干擾通話、服務電話打不通、候話時間過長、無法即時掌握救援進度等問題，增加等候時間。現在，客戶只要透過智能助理「阿發」輸入簡易資料再發送需求，服務人員即在5~10分鐘內回電處理。另外，該系統也可查詢即時救援進度，緩解情緒上的不安，提供保戶即時、便利服務管道。

國泰產險表示，智能助理「阿發」是結合業務流程與用戶真實對話經驗，持續優化及開發相關功能，提供24小時不間斷的自助服務，即使深夜遇到保險的疑難雜症，也能立即獲得解答，包括旅綜險、車險及健康傷害險保單查詢、事故通知、應備文件查詢等。根據國泰產險內部統計，迄今已超過212萬人次使用過智能助理「阿發」。

國泰產險也表示，該公司智能助理「阿發」還能為用戶處理緊急突發狀況，如臨時遇旅遊行程調整，需變更保險期間，登入會員後選擇欲變更日期即可完成，另外「旅綜險熱門問題懶人包」則提供海內外投保及遊程相關常見問題。客戶如有驗車、過戶等需求，隨時找「阿發」下載電子強制證，減少紙本攜帶不便性及失竊的風險；遇車禍事故時，從事故發生時現場存證、理賠申請說明，到理賠進度追蹤，智能助理「阿發」以淺顯易懂的文字彙整為「車禍處理懶人包」提供客戶所需資訊。

除了「智能助理阿發申請道路救援」服務系統在今年取得新型發明專利之外，國泰產險表示，該公司在今年前三季還取得的「推薦商業險投保方案的方法及系統」、「理賠詐欺偵防系統」、「可拆卸式太陽能模型」、「用以管理代位追償案件之保險管理裝置」及「法務管理裝置」等6項專利，每一項都是以創造客戶最佳服務體驗為出發點，國泰產希望藉由數位化方式優化作業流程及提升工作效能與服務品質，致力讓投保更便捷、同時提升核保與理賠效率，打造出最具市場競爭力的產險品牌。