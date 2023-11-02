財政部發錢啦！每戶平均1.66萬元 2類人注意 領取時限快到期

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【旺得富理財網 李宗莉】綜所稅退稅金額、件數去（2022）年雙創高，第2批12.5萬件、總額20億元雖已在10/31入帳，但財政部提醒，使用憑單退稅者，須在12/29前至指定銀行兌領，金額超過5千元另須出具票據交換證明。至於第3批退稅款，預計明（2024）年1/19入帳，預估近9萬戶可領到，總額近13億元。

財政部表示，2022年度綜所稅共計3批退稅，件數合計355.8萬件、退稅金額591.9億元，雙創新高，其中件數成長2.6％，退稅額年增約10％，平均每戶退稅1.66萬元，成長逾6％。

據財政部財政資訊中心統計，第1批退稅334.3萬件、金額約559.1億元，已於7/31入帳；第2批退稅12.5萬件、金額約20億元，也在10/31入帳，兩批合計逾346萬戶。

至於第3批退稅的適用對象，主要是逾期申報案件，以及原申報繳稅或不補不退、但經國稅局核定為退稅的案件，合計約8.9萬件、金額12.8億元，將在明年1/19入帳。

退稅方式有直撥（轉帳）退稅及寄發憑單退稅等2種，納稅人申報時，只要有提供金融機構或郵局帳號者，即採直撥退稅，退稅款會直接撥入指定帳戶；而未採直撥退稅者，國稅局則會寄發退稅憑單，提醒收到後要在今年12/29前，至指定銀行兌領，若退稅金額超過5千元，須提出票據交換才能領到退稅款。

財政部建議，選擇直撥（轉帳）退稅是最安全且快速的方式，退稅款可直接撥入指定帳戶；若報稅時未提供存款帳戶，國稅局會開立退稅憑單，郵寄給納稅人，再於指定期間前往金融機構辦理兌領。

至於退稅款撥付狀況，納稅人可利用各地區國稅局網站及財政部稅務入口網網站查詢。如果明年想享受第1批退稅，財政部提醒，記得改用網路（含手機）申報，並多採用直撥（轉帳）退稅，除退稅款於退稅當日立即撥入外，也不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期而得申請補發或展延，並免掉前往金融機構提兌奔波。

另對2022年綜所稅退稅金額與件數創高，財政部分析，主因應是基本生活費用調高4000元至19.6萬元，加上免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等均有調升，帶動納稅人適用免稅或可扣除的課稅金額提高，減稅效果浮現。