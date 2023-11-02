無雇主小黃司機也能繳勞退 一張申請表輕鬆享4％回報 他退休後每月多領9千

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【旺得富理財網 王順泉】國人工作型態越來越多元化，無固定雇主、自營業者、SOHO族、斜槓族等人口增加。以勞保來說，無雇主的自營業者，可選擇加入職業工會繼續投保勞保，或者轉為投保國民年金。而在勞退方面，雖然沒有雇主幫忙每月提繳6%，但自營業者仍可選擇自行提繳6%，累積勞退專戶退休金。

目前至少上百萬勞工在職業工會投保勞保，這些人大多數為非受雇勞工或自營作業者，可能開小公司或擺個攤販，或是自行接案的SOHO族，也有許多計程車司機。

提繳勞退金有3大好處：一、穩定儲蓄，累積勞退金個人專戶資金；二、節稅功能，提繳金額不計入薪資所得課稅；三、保證收益：提繳退休金報酬率，享有不低於以銀行2年定存利率之收益保障。

自營業者與受雇勞工一樣，自提的退休金同樣不計入所得課稅，最多自提6%可免稅。此外，新制勞工退休基金長期投資績效，自94年成立以來，縱使經歷多次金融危機，平均年化報酬率仍有4％左右，長期報酬率穩健，也比銀行定存高出不少。

以薪資5萬元、自提6%、年資30年估算，退休後每月可領約9700元，若再搭配勞保老年年金平均月領約1.8萬元，退休後每個月會有將近2.8萬元進帳。

無雇主的自營作業者想提繳勞退金，可上勞保局網站下載「自營作業者自願提繳勞工退休金申請書」，填寫月提繳工資(所得)、提繳率、提繳金額等，貼上身分證正反面影本，加上轉帳代繳約定書，寄交勞保局即可。

即使透過職業工會投保勞保，勞保局仍是從勞工個人指定的帳戶扣繳勞退金、存入專戶，並不會透過職業工會撥繳。