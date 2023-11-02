11／02盤中熱門焦點股

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今（11/02）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q3財報三率三升 台燿展歡顏

銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）周四早盤開高之後一度攻頂，迄上午10：01的市價暫報114.5元，仍勁揚6.51%。

台燿公告第三季財報，第三季營收41.78億元，稅後純益3.69億元，每股稅後純益（EPS）1.36元，毛利率、營業利益率、稅後純益率，分別為20.05％、9.86％、8.84％，繳出三率三升的佳績。今年前三季營收達115億8,743.7萬元，累計EPS達1.60元。

台燿董事會也通過泰國投資設廠計畫，預計投資金額泰銖32億元，預計今年第四季開始執行，所需資金來自於自有資金及銀行融資。

台燿今年以來，除第一季因在大陸擴廠告一段落，決議匯回在海外資金，而海外盈餘匯回稅率高達20％，並於第一季認列所得稅費用支出，導致單季虧損2.06億元，每股虧損0.77元外，第二及第三季排除此一因素，本業回歸基本面表現。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（2）前三季獲利成長逾4成 啟碁高掛紅燈籠

啟碁（6285）周四開高未幾，即強勢攻頂，暫報135.5元 ，在漲停板門外追價者仍逾4千張，表現搶眼。

啟碁公告今年第三季財報，其中，累計前三季稅後純益達29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，市場法人看好啟碁今年全年營收及獲利可望再創歷史新高，該公司並公告將募資42.4億元因應營運擴大及資金需求。

啟碁第三季營收292.09億元，季增9.7％，年增10.1％，第三季稅後純益為14.11億元，較上季大幅成長49.15％，也較去年同期成長14.62％，第二季單季每股稅後純益（EPS）為3.35元。

啟碁累計前三季營收為811.03億元，較去年同期成長22.58％，前三季營業利益33.66億元，稅前盈餘37.09億元，累計前三季稅後純益為29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，前三季EPS為7.07元。

對於第三季獲利大幅成長，該公司因處於辦理現金增資的緘默期，因此無法進行評論。

不過，市場分析師針對啟碁已公告財報來看，該公司第三季單季毛利率來到13.5％，是2017年第三季以來單季最高毛利率，較今年第二季的12.1％，增加1.4個百分點，單是毛利率提升，帶動營業利益較上季就已增加約5億元，而啟碁單季毛利率衝上近六年單季新高，主要由產品組合精進所致。法人推估，包括低軌衛星相關產品及該公司市占率相對高的5G FWA（Fixed Wireless Access）都是推升獲利大幅成長的重要動能。

由於啟碁前三季稅後純益29.33億元，已達去年全年稅後純益93.9％，市場法人看好啟碁今年營收及獲利可望再創歷史新高。

此外，啟碁1日公告，該公司購置生產及自動化設備及其附屬工程，將辦理現金增資，預計將發行新股4千萬股，每股發行價格為106元，預計將募資達42.4億元，募資主要因該公司近年來營運持續成長，旗下包含網路通訊、車用產品及家庭聯網產品，三大主力產品線逐年擴增，配合營運規模擴大公司辦理現金增資，以因應資金需求。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.世芯-KY(3661)：今年營運挑戰新高，明年續旺，隨AI股強攻，股價攻上2800元榮登股王。

2.廣達(2382)：瑞銀證將合理價一口氣升上280元，外資後市看法變得更為樂觀，外資連3買點火，強彈半根停板，重返200關。

3.聯策(6658)：今日終止興櫃交易轉上巿，台股大漲、資金湧進，早盤一度攻高40%。

4.台燿(6274)：Q3獲利超車上半年，前三季每股稅後純益1.6元，直奔漲停板。

5.台積電(2330)：昨夜ADR漲1.73%，盤初股價開高走高至540元，一舉拿回5日線、月線，助攻大盤強彈逾250點。

6.健策(3653)：外資默默連二買，本周拉高在570元上方強勢震盪，今早多方再一擊，強勢上攻8%。

7.啟碁(6285)：前3季獲利較去年同期成長40%，今年全年可望再創歷史高，盤初火速飆漲停135.5元鎖死。

8.愛普*(6531)：記憶體產業逐步改善並搭上AI快車，下午法說會前強攻月線關卡，爆量漲逾6%。

9.艾姆勒(2241)：短線跌多，隨大盤彈升近2.5%，觸及5日線。

10.中華(2204)：MG單月掛牌再創高，月產能已拉升至1500台，盤初股價續飆逾3.5%，衝過5日線。

11.東陽(1319)：外資連2日回補達4416張，盤初股價彈升逾3%，飆過5日線，領漲汽車股。

12.裕隆(2201)：與鴻海合資成立的鴻華先進-創獲准延長股票上市買賣期間3個月，預計11月20日於創新板掛牌上市，盤初漲逾2%反應。

13.農林(2913)：股價跌深盤久，昨外資終結連5日賣超、回補529張，盤初股價隨大盤彈升逾3%，收復月線。

14.潤泰全(2915)：8、9月營收年變動率已轉正，Q4進入零售的年底旺季，營運可望維穩，盤初股價收復5日線、觸及月線。

15.世紀鋼(9958)：5日線、月線下彎，股價進入第四天低檔震盪，140關再拉警報。

16.寶雅(5904)：美系外資喊買上看630元，加上雙11題材發酵。盤中高見541元，創波段新高。

17.森崴能源(6806)：外資昨擴大買超633張，政策做多買盤進駐，早盤放量攻上半年線。

18.宏碁資訊(6811)：前3季獲利創高，今年穩賺1股本，帶動今早股價反彈戰短均。

19.華航(2610)：外資周一反手賣超，買盤縮手，股價受壓抑。

20.矽統(2363)：被列入處置股票將在明天解禁，股價高檔震盪。

21.矽格(6257)：第三季淨利季增42.64%，每股盈餘1.61元，前三季每股賺3.23元，股價走揚。

22.譜瑞-KY(4966)：Q3每股賺7.71元，Q4營收估持平Q3，看好明年PC市況，惟股價陷入震盪。

23.威盛(2388)：前三季營收年增18.91%，營運可望逐季改善，股價攻上所有均線之上。

24.技嘉(2376)：千億年營收可望提前達陣，AI伺服器旺到明年，外資連5買加持，開盤大漲5%，重返五日線。

25.緯創(3231)：美銀證券喊買送暖，投信連買相挺，跌深反彈逾3.5%，重返五日線。

26.光寶科(2301)：第三季財報亮眼，2024年展望樂觀，法人建議逢低布局，鼓舞大漲5%，拚返月線。

27.緯穎(6669)：AI集體反撲，晨間大漲6%，重返月線、拚回1600關。

28.新產(2850)：前三季獲利21.67億元，每股賺6.86元，業績題材助攻，續攀歷史高。

29.金像電(2368)：Q3 AI伺服器占比1-2成，Q4營運再升溫，175元暫成短底，今早強彈3.5%。

30.建準(2421)：AI題材還有戲嗎？明日(11/3)法說，股價搭上大盤順風車，一度大漲4%。

31.嘉基(6715)：集團毛利率站穩30%，股價跌深有利可圖，買盤進場卡位，攻高3%。

32.晶碩(6491)：受惠雙11拉貨潮，隱形眼鏡族群Q4營運有望攀今年高峰，早盤股價一度勁揚近3%。

33.明泰(3380)：越南新廠將帶動明年營收重返成長，早盤強漲5%。

34.安克(4188)：安克呼止偵持續出貨挹注10月營收，激勵股價衝高逾7%，挺進逾3個月高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）前三季EPS 9.01元 牧德按讚

牧德科技（3563）今開高之後，欲小不易，重返5日線之上，迄上午10：07的市價暫報182.5元，穩步揚升2.82%。

牧德公布第三季財報，累計今年前三季每股稅後純益9.01元，年減1.88元，同時也宣布，旗下子公司黑澤科技延攬大量科技（3167）前總座陳尚書擔任大陸總經理、李文岑擔任台灣黑澤總經理，為引資日月光（3711）之後，另一關鍵布局。

牧德董事會通過第三季財報，累計今年前三營收達15.25億元，毛利率約61％，年增3.49個百分點，稅後純益4.48億元，年減8％，每股稅後純益為9.01元，較去年同期的10.89元，年減1.88元，牧德董事會通過上半年公積配息1元。

牧德子公司黑澤科技於11月1日委請李文岑為台灣黑澤科技的總經理，及大量前總經理陳尚書為大陸黑澤科技總經理，陳尚書同日由大量科技總經理退休轉任大陸黑澤，負責大陸地區PCB電測機、封裝AOI、AI產品的銷售及生產製造。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（5）台積電攻上542元多頭全力反撲 市值重返14兆元

美國超微（AMD）看好AI為明年第一季資料中心成長主力，股價應聲大漲9.69％，輝達（NVIDIA）也勁揚3.79％，台積電美股ADR齊漲1.73％，受到美國費半指數重要指標股大漲激勵，外資今（2）日買盤回籠，台股開盤後，台積電（2330）早盤衝上542元。

台積電一早股價最高攻上542元、大漲14元，市值並收復14兆元大關。由於540元這個價位是市場認為重要多頭防守要線，日前失守，引發多頭信心潰散，今天早盤收復，漲勢凌厲，收盤能否有效站穩540元備受關注。

在台積電大漲下，台積電概念股全面動起來，包括愛普＊、萬潤、世芯-KY、閎康、家登、京元電子、旺矽、穎崴、M31及創意等，今天股價大漲3％～6％以上。（工商時報 呂淑美）

（6）AI放量推升毛利 勤誠漲半根停板

伺服器機殼廠勤誠興業(8210)今早股價勁揚逾半根停板，一舉站回5日線。勤誠3Q營收組成20-25%都是AI相關貢獻，AI毛利佳，預期4Q應該也可以持續下去，法人估4Q營收季增10-15%，甚至到20%。一般伺服器平均毛利落在20-21%、AI伺服器毛利約25-30%區間，今年AI放量帶動整體毛利提升，今年整年高階AI出貨量落在1-1.5萬台左右。

勤誠執行長陳亞男今年獲頒具有「企業界奧斯卡」之稱的金商獎殊榮，榮獲象徵企業領導最高榮譽的「優良商人」獎項。

陳亞男表示，很感謝評審們的肯定，也十分感謝勤誠同仁們的齊心努力，共同繳出營運亮眼的成績單，才能在眾多企業中嶄露頭角；陳亞男內心充滿感恩也對明年信心滿滿，勤誠將創新策略自我驅動，並懷抱卓越共榮的心，未來將持續與客戶及供應鏈夥伴共同成長，攜手合作夥伴共創未來，最大化勤誠的價值並邁向永續經營。

陳亞男表示，「加入勤誠這十年，我尤其要感謝董事長陳美琪的強力支持，成為我最強的後盾，讓我具有廣闊及高層次的經營者視野，帶領勤誠走上永續發展之路。」（時報資訊 任珮云）

（7）第3季每股賺逾半個股本 聚陽漲逾3%

紡織大廠聚陽今年第3季每股稅後淨利（EPS）5.47元，創單季歷史新高，聚陽今天早盤聚人氣，高點一度至新台幣378元，漲幅3.27%，帶動紡織類股表現。

聚陽今天早盤高點一度至378元，上漲12元，漲幅3.27%，其他紡織類股包含儒鴻、遠東新皆紅，盤中漲幅在1%左右；整體紡織族群盤中漲幅一度至0.99%。

隨著終端庫存逐漸去化，紡織產業逐漸迎來曙光，聚陽第3季EPS季增64.26%、年增19.17%，且看好美系、日系客戶的訂單能見度，預估可持續到明年第1季。

聚陽預計今年下半年完成印尼新廠一期工程，未來總廠房數上看6座，生產線180條。（中央社）

（8）FED利率連2凍 台股掛牌債券ETF多頭歡呼

11月1日，聯準會(Fed)揭曉最新利率決策，宣佈利率「連二凍」，對經濟基本面措辭也比前次會議更正向，由「穩健成長」調整為「以強勁步伐成長」。市場預期Fed升息循環結束，美債買盤力道增強，殖利率隨之下滑。今早台股掛牌的債券型ETF也全面走揚。

10年期公債殖利率下跌8.4個基點至4.79%，創10月16日以來新低。而今早台股掛牌20年期美債ETF反彈約2個分點，包括：統一美債20年(00931B)、富邦美債20年(00696B)、復華20年美債(00768B)、國泰20年美債(00687B)、永豐20年美公債(00857B)等。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，通常地緣政治會驅動資金湧向避險資產，因此在以巴衝突發生初始，美債殖利率確實呈現下滑，但近期市場還關注地緣政治的惡化，是否導致二次通膨也是焦點，因此反應經濟與通膨前景的長天期殖利率升幅大於短天期殖利率。

不過，許雅惠進一步指出，強勁的經濟數據及通膨緩步下降，加劇市場對軟著陸的信心，尤其近期以放空債券聞名的對沖基金債券天王艾克曼（Bill Ackman）也透露已回補做空長天期美國公債的部位，空頭大咖縮手被視為債券殖利率飆升近尾聲的訊號，預期有利債券後市。操作上，正是分批買進中長期價值型投資的好買點，待明年聯準會降息，可享資本利得和債息雙收。

鮑爾也提到，升息已對經濟造成負面影響，導致金融情勢緊縮，家庭和企業的借款成本大幅上升，並推升房貸利率逼近8%大關，為近25年來高點。鮑爾談話，讓深受升息之苦的企業和房貸族略感欣慰，因為至少升息造成的消費緊縮和財務壓力，已經被重視。

除了美債ETF走揚外，投資等級公司債今天也全面翻紅，包括：凱基ESGBBB債15+(00890B)、元大投資級公司債(00720B)、國泰投資級公司債(00725B)、富邦全球投等債(00740B)、中信投資級公司債(00862B)等。（時報資訊 任珮云）

（9）蘇姿丰喊話 超微飆漲 台AI股報復性強彈

超微（AMD）執行長蘇姿丰喊話AI將擠下高速運算（HPC），明年第一季將成資料中心成長主力，不但激勵其股價大漲9.69％，台股今（2）日開盤後反應美國11月未升息的利多，AI相關族群全面展開報復性強彈。

超微發布第三季財報，蘇姿丰指出，AI解決方案採用讓超微對第三季及2024年營收充滿信心，並預計超微第三季資料中心GPU業務將可貢獻約4億美元營收，其中主要由HPC需求驅動，部分來自AI需求成長。

蘇姿丰對未來AI看法樂觀，再度燃起AI股多頭火種，世芯-KY、緯穎及創意等三大千金指標股，股價齊步大漲3％～5％以上，此外愛普＊、台燿、麗臺、健策、華擎、旺矽、光寶科、萬潤、智原、廣達、穎崴、家登、勤誠等，股價也同步大漲超過4％。（工商時報 呂淑美）

（10）搭低軌衛星與車用題材快車 網通由啟碁、隴華領軍衝鋒

網通股擁矽光子及共同封裝光學元件(CPO)、低軌衛星、車用等多元題材，近期股價相對大盤展現抗跌力道，今日在啟碁(6285)、隴華(2424)聯袂漲停帶動下，包括明泰(3380)、台通(8011)、智邦(2345)、智易(3596)、中磊(5388)、正文(4906)、鼎天(3306)、昇達科(3491)、波若威(3163)等聯袂強彈，多頭攻勢續航。

台廠加速搶攻國際電信商機，「2023年5G Summit」將於11月3日登場，除國際大廠將來台交流接洽，據了解，和碩(4938)、廣達(2382)旗下雲達、智邦(2345)旗下鈺登、啟碁(6285)、台林(5353)等為國際接單敲開大門，均積極爭取互動。

而低軌衛星題材在台灣太空國際年會登場後，亦持續吸引關注。啟碁(6285)第三季財報出爐，前三季稅後純益達29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，EPS達7.07元；法人看好今年營收、獲利戰新高，法人推估低軌衛星相關產品及市占率相對高的5G FWA都是推升獲利大幅成長的重要動能，買盤給力推助盤初鎖漲停，一舉收復130元及月季線。

台灣衛星寬頻營運商隴華(2424)日前獲數位發展部核配衛星執照，加以特斯拉創辦人馬斯克旗下SpaceX帶起全球低軌衛星熱潮，也讓隴華衛星寬頻業務成為市場關注焦點，今日在相關題材助攻下急攻漲停，重返季線關口。

同為台系低軌衛星概念股網通廠明泰(3380)甫公布前三季稅後純益4.96億元，年衰退28.32％，EPS為0.92元，也低於去年同期的1.28元，法人認為，網通產業目前處於中下游庫存去化階段，明年產業整體回穩，將有利營運回升，不甩外資連續出貨，今日在買盤敲進下回彈半根停板，力返月線大關。

分析師指出，網通產品在歐洲最先庫存去化，最快年底前拉貨動能可望回穩，美國市場預估到明年第一季底跟進回暖。整體而言，市場法人認為，明年在全球經濟及市況回溫下，有利網通廠營運表現。(時報資訊 龍彩霖)

（11）基本面做後盾 電子零組件群起噴發

電子零組件族群具業績題材的個股，買盤看好股價跌深又具基本面的高CP值，進場卡位，健策(3653)、華新科(2492)、佳邦(6284)、台燿(6274)、富喬(1815)、信昌電(6173)等多檔秀出半根漲停板。盤面上20餘檔漲幅在3~4%，電子零件股群起上攻，帶動類股漲幅約2.5%，排名前列。

華新科在單季營收回穩下，稅後純益10.6億元、季增25.89%、年增108.25%，華新科第三季回穩，展望今年業績，全年營運拚持平，外資昨日擴大買超逾3300張，為多方注入神力，盤中股價拉高至漲停板，成為上市電零股領頭羊。

上櫃方面則由台燿強出頭，台燿公布第三季營收41.78億元，稅後純益3.69億元，每股稅後純益1.36元，毛利率、營業利益率、稅後純益率，分別為20.05%、9.86%、8.84%，繳出三率三升的佳績。今年前三季營收達115億8743.7萬元，累計EPS達1.60元。日系外資最新報告維持台燿「買進」評等及目標價148元，台燿盤中股價強攻漲停板。

台股周三再度翻落萬六之下，惟盤中低點未破前低15975點，且收盤守住萬六關卡，市場情緒未失控，法人指出，大盤連三個月修正，根據以往經驗來看再跌的幅度有限，指數醞釀築底上演跌深反彈走勢，年底作帳題材可望提前發酵，扮演多方攻擊指標。第一金投顧董事長陳奕光更是直接點出，「跌深就是最大利多，年底好戲即將上場」，反攻行情仍要看業績，第四季業績好、2024年展望樂觀的公司將有好表現。（時報資訊 張嘉倚）

（12）明年Q1春燕將至 十銓等記憶體股群花綻放

隨著減產力道持續，第四季起DRAM與NAND Flash合約價開始全面上漲，有利記憶體製造廠華邦電(2344)營運改善，下游的模組廠威剛(3260)等獲利更樂觀。今記憶體股由模組廠十銓(4967)盤中漲停表現最為凌厲，IC設計廠的晶豪科(3006)盤中也強彈逾5%。

威剛日前指出，現階段記憶體價格反彈來自於供應端的減產，預期價格向上趨勢將持續直到明年上半年。公司看好明年春燕一定會來，並且即將就在第一季，屆時市場就會看到春暖花開景象

另外，全球記憶體晶片龍頭南韓三星電子傳出加大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)漲價力道，預計逐季調漲20%，直到2024年第2季，也將有助群聯(8299)、威剛、十銓等台廠營運。

外電指三星在本季調升NAND晶片報價10%至20%之後，已決定明年第一季與第二季逐季再調漲報價20%，努力穩定NAND晶片價格。

市調機構集邦科技（TrendForce）先前指出，NAND晶片價格自8月起漲，看好在供應商議價態度轉趨強下，第四季企業級固態硬碟合約價格可望上漲約5%至10%，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10至15%。

集邦科技先前並指出，第四季行動型(Mobile)DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13～18%。漲幅擴大主要原因仍是三星擴大減產、美光祭出逾20%的漲幅等，持續增加同業漲價信心的基礎。

DRAM大廠南亞科(2408)在先前法說會表示，由於各大記憶體廠全力鎖定DDR5世代，加上各大廠力守DRAM價格，預期與南亞科連動性較高的DDR4在第四季價格將有機會開始小幅改善，南亞科營運亦有望回溫。

展望明年，記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞表示，若宏觀經濟不再惡化，明年產業市況會比今年好。（ 時報資訊 沈培華）

（13）拉貨效應延續到Q4 喬山笑開懷

全球健身器材大廠喬山（1736）9月營收、前三季營收均創下同期新高！法人認為，拉貨效應將延續至第四季，看好喬山2024年營運展望將優於2023年。喬山2日午盤股價來到68元，上漲了1.3元，漲幅約2％。

受惠於歐美商用大客戶拉貨動能推動，喬山9月合併營收35.87億元，年增9.54％，創下同期新高；前三季累計合併營收253.13億元，年增14.34％，同創新高。

喬山表示，歐美商用大客戶拉貨將延續至今年第四季。隨著歐美各地恢復常態生活後，商用健身器材客戶的汰舊換新需求陸續釋放，同時看準疫後商機，快速展店搶占市占率。

法人認為，全球商用健身器材市場需求的成長增速，喬山2024年的營收與獲利將優於2023年。（工商時報 曾麗芳）

（14）研華Q4營收恐持平 IPC走勢躊躇

AI旋風重啟，麗臺(2465)、勤誠(8210)漲福領頭，廣達(2382)、映泰(2399)、緯穎(6669)、緯創(3231)也漲約半根漲停，帶動電腦周邊族群強悍衝第一，但IPC龍頭研華(2395)法說看法不樂觀、友達(2409)單季EPS摔11個月低點，IPC個股股價相對躊躇，而下午召開法說會的振樺電(8114)小漲，但百元關卡尚待觀察。

研華今年第四季財測，單月營業收入4.65-4.85億美元，約新台幣150.31-156.77億元，季增0.16-4.47%、年減15.77-19.24%；毛利率38.5%-40.5%，季減1.6個百分點至季增0.4個百分點、年增2.1-4.1個百分點；營益率16.0%-18.0%，季減0.7個百分點至季增1.3個百分點、年減0.2-2.2個百分點。

研華陷入第三次衰退期，含疫情初、金融危機，以及2023辛苦年，不過研華毛利率、營益率、純益率三率控制得宜，展望後市，今年第四季營收預估與第三季持平，明年首季春節天數少，營收表現同樣可望持平，而專案訂單出貨，可望明年下半年營運可望顯著升溫，明年全年營收可望成長高單位數。

IPC族群前景不明，振樺電周四下午召開法說會、凌華(6166)於11月8日舉辦虛實法說、樺漢(6414)11月14日法說、11月21日艾訊(3088)假櫃買法說會，洞悉今年第四季、明年復甦力道。（時報資訊 葉時安）