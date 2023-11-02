大陸多地高溫破64年紀錄 接連2道冷空氣將打破偏暖格局

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澎湃新聞報導，大陸官方微信公眾號「南通氣象」發布消息稱，海安、如皋、如東、通州1日最高氣溫達到29℃，南通興東站28.9℃，打破11月歷史最高氣溫28.1℃（2020年11月18日）。安徽阜陽市氣象局測得1日潁上氣溫已經竄至30.7℃，突破1959年建站以來同期紀錄，為64年來同期最熱。

「合肥氣象」也在11月1日發布消息稱，截至當日15時，全市最高氣溫（℃）：合肥30.3，肥東29.3，肥西30.6，長豐30.9，巢湖28.5，廬江28.8。市區、肥東、肥西、長豐均創1961年有紀錄以來11月上旬最高氣溫歷史新高，廬江、巢湖分別位列歷史第二和第三。

《中國氣象報》報導，中央氣象台首席預報員符嬌蘭指出，截至11月1日，共有53個大陸國家級氣象站破10月下旬最高氣溫歷史極值，河北省邯鄲市日最高氣溫達31.7℃。

「合肥氣象」解釋，今年深秋氣溫異常偏高的最主要原因是，冷空氣較常年顯著偏弱和長時間受槽後西北氣流控制，一方面槽後以下沉氣流為主造成近地層絕熱增溫，另一方面這種環流形勢下天氣晴好有利於太陽輻射增溫，造成氣溫上升。

不過，暖熱的格局即將被打破。

大陸中央氣象台稱，11月1日至3日，冷空氣將自西向東影響中國北方大部地區，西北地方中東部、內蒙古、華北、東北、黃淮、江漢等地氣溫將先後下降4℃~8℃，內蒙古中部、東北地區中部等地局地降溫10℃以上。上述地區伴有4~6級風，內蒙古中西部等地陣風8~9級。新疆阿勒泰地區、內蒙古東部、黑龍江中西部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪或大暴雪。

此外，11月4-6日，新一股冷空氣將自北向南影響中東部大部地區，大部氣溫下降4℃~6℃，北方部分地區超過8℃~10℃，並伴有4～6級偏北風。華北北部、東北地區有小到中雪（雨）或雨夾雪，局地大雪或暴雪，遼寧、吉林等地有雨轉雨夾雪或雪。

「11月上旬，影響中國的冷空氣勢力較前期增強，前期大陸大部氣溫明顯偏高的狀況將得以緩解。」中央氣象台介紹，冷空氣主要影響時段在1-3日和4-6日。東北地區南部和河北、京津等地的部分地區氣溫將滿足入冬標準。

大陸中央氣象台在《大陸農業氣象周報》表示，10月22日-10月28日，大陸大部農區氣溫較常年偏高1℃~4℃，其中新疆東北部、內蒙古中東部、吉林西部、遼寧中西部、山東西部、河南北部和東部氣溫較常年偏高4℃~6℃。北方冬麥區大部氣象條件利於冬小麥播種出苗和幼苗生長，但氣溫偏高、降水偏少易造成表層土壤蒸發加劇，土壤墒情下降快，其中河北和山西麥區缺墒範圍擴大。