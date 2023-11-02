中壯年注意 記憶力衰退恐罹患睡眠呼吸中止症

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長庚醫院胸腔內科副教授莊立邦醫師表示近年青壯年睡眠呼吸中止症患者增加，一方面因大眾病識感提升，另一方面因飲食西化、外食頻繁導致肥胖使其患者年齡呈向下趨勢。一位約50歲在中國台商常往世界各國出差，近年白天越來越疲累沒精神，一到飯店後就秒睡但醒來卻不知身在何處一片茫然。當他前來睡眠門診檢查時，已患有重度阻塞性睡眠呼吸中止症！經正壓呼吸器治療，白天嗜睡狀況大幅改善，工作效率也顯著提升，往後出差也隨行攜帶正壓呼吸器。

莊立邦醫師有位病患5年前診斷出阻塞性睡眠呼吸中止症，一開始很規律使用正壓呼吸器並回診追蹤，效果良好且如雷的鼾聲也幾乎消失，但一年後卻不再回診。直到今年再次見他時，卻是由心臟科轉診而來，因為病患剛發生嚴重心肌梗塞，在鬼門關走了一回，探詢病程才發現，過去三年因為病患怕麻煩，未再規律使用呼吸器。

莊醫師說明，阻塞性睡眠呼吸中止症與心血管及腦血管疾病的關連極大，稍一疏忽就容易忘了這個隱形殺手，可能導致不可逆的健康危害，不可不慎！呼吸中止症患者在正常治療下，建議每天規律使用正壓呼吸器至少4小時，因身體需要持續穩定的睡眠狀態才能修復，有時用有時不用也可能造成身體傷害。

睡得美資深睡眠技師洪曉菁提醒上班族生活節奏緊張，常忽略起床頭痛、白天嗜睡這些症狀可能都是因呼吸中止症造成身體慢性缺氧，引起體內發炎反應，此狀況將牽動其他複雜的疾病，形成對身體極為不利的惡性循環。

長時間的身體缺氧，積年累月將對身體造成嚴重傷害不可輕忽。特別提醒民眾若同時有打鼾、夜間頻尿、睡不飽的症狀，請及早就醫、進行睡眠檢測了解自身健康狀態避免釀成更嚴重的傷害。