美股強彈 台指期早盤漲逾200點

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台指期早盤2日跟隨美股反彈，盤中高點來到16,355點，目前指數暫報16,331點，上漲281點，漲幅1.76％，成交口數約4.5萬口。

美國聯準會公布11月FOMC會議決策，聯邦基金利率政策區間維持於5.25-5.50％，符合市場預期，12位具有投票權的聯準會官員皆支持本次決策。美國 10 月 ISM 製造業PMI為46.7，低於市場預期與前值的49.0，連續第12個月低於榮枯線。美國9月職位空缺數為955.3萬，高於市場預期的940.0萬，也高於前值的949.7 萬。

聯準會11月FOMC會議維持利率不變，符合市場預期，聯準會主席Jerome Powell 表示強勁的經濟表現代表貨幣政策仍有進一步緊縮的可能，但金融情勢明顯收縮，若此狀況延續將影響未來的貨幣政策，點陣圖的有效性在9月公布後隨著時間衰減，也會受到各種事件的影響。

第一金投顧指出，隨著美股四大指數有止穩跡象，日本股市日央政策不確定性排除反彈， 加上加權指數企圖回穩，雖五日線還是收復未果，加上新台幣貶值再創波段新高，短線外資要回頭買超可能還要再等等，指數還是先看年線之上的震盪打底。

操作上，台股下殺有量上漲量縮，顯示多數資金對於追價依舊保守，現階段逢低布局仍是較為合適的作法，追高風險還是要留意。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲75點，成交價8,422點，半導體30期貨上漲86點，指數報價4,432點；國外指數部分，東證期貨上漲17.5點，來到2,333.5點；美國道瓊期貨上漲337點，指數暫報33,410點；美國標普500期貨上漲61.5點，盤中報價4,266.5點，美國那斯達克100期貨上漲368點，盤中報價14,830點。