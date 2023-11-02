高中英聽成績 20.54％考生拿A 5499人不及格

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113學年高中英聽第1次考試成績今天公布，20.54%考生拿到最高的A級，比112學年略降，5.76%（5499人）考生拿到等同於不及格的F級。

大學入學考試中心今天舉行113學年高中英語聽力測驗第1次考試成績統計資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁主持。

大考中心資料顯示，113學年高中英聽第1次考試共9萬8188人報名，成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

大學入學考試中心副主任岳修平表示，113學年高中英聽第1次考試有20.54%（1萬9629人）考生達A級，36.29%（3萬4661人）考生達B級，37.41%（3萬5733人）考生達C級，5.76%（5499人）考生為F級；以近5年相較，113學年A級考生比率較112學年微降，B級和F級考生比率是近5年次低，C級考生比率是近3年最低。

分析各題型得分率，岳修平指出，考生得分率最高的是簡短對話（75.29%），其次是圖片聽解（69.98%）、長篇聽解（62.57%）、對答（61%）、短文聽解（60.81%）；觀察歷年資料，對答是考生得分率表現較差的題型，推估可能因資訊較少，聽完要立即作答，考生容易緊張，因此成績表現相對較弱。

違規部分，張新仁提到，此次考試經考區提報的違規共598件，比112學年減少216件，以「未攜帶應試有效證件正本」共512件為最大宗，約占整體違規事件的8成5。

大學招生採計高中英聽的校系組呈現逐年減少趨勢，113學年申請入學管道僅34個校系組採計英聽成績，比112學年（45個系組）再減少。

岳修平提到，大學校系在招生管道採計英聽的比率雖不高，但有些校系會提醒學生在備審資料中可納入英聽成績，台大、政大等校可用英聽成績申請免修大學英文，不少高中老師也希望英聽持續辦理，協助檢測學生英語能力。