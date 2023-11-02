營收擴大推升獲利 法人喊買這檔充電椿供應鏈

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啟碁（6285 TT）

營收規模擴大推升獲利能力成長。

結論：啟碁切入充電樁組裝，以及DMS與毫米波雷達等…車用關鍵零組件業務，除了減緩北美營運商客戶對CPE庫存調整衝擊，增添2024年營收成長動能，並提升獲利能力。

美國客戶去化庫存影響23Q4營運：

展望23Q4，雖然進入傳統網通旺季，但因佔營收比重60%的北美市場進行庫存調整，以及電信商客戶年底長假前將放緩拉貨步調，加上美國UAW發動罷工，對車用零組件拉貨放緩，對23Q4營收表現產生壓力。

新產品推動2023年營營運：

2023年半導體缺料的狀況已於23Q2解除，企業級網通設備、5G FWA CPE、低軌道衛星網通設備，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等…新產品量產出貨，帶動公司2023年營運。

Automotive與Networking帶動2024年營運增長：

展望2024年，營運可望穩定成長，包括: LEO網通設備持續成長，車用充電樁在23Q4開始出貨之後，預期將可貢獻全年營收，Networking營收年增；EV需求逐年提升，毫米波雷達、DMS，以及車聯網模組出貨成長，預期Automotive營收年增；美國寬頻基建資金雖然陸續到位，預期美國業務維持穩定，歐洲地區對5G FWA需求成長，Connected Home營收表現穩健。