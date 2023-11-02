迎AI手機換機潮 專家：這檔外資狂砍17萬張後悔了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】Fed利率連2凍，激勵美台股市連袂噴出，台股今（2）日開盤大漲逾260點，AI股帶頭仰攻，反觀鴻海僅溫吞小漲不到1%，未能收復百元關。

資深分析師指出，智慧手機2024年將靠AI重返成長，但鴻海集團旗下的富士康僅負責 iPhone組裝，占手機售價的千分之6，股價績效遠不如成本佔比高的零組件，點名PA三雄的受惠程度僅次於聯發科，其中穩懋被外資狂砍17萬張賣過頭，隨Q3轉盈，回補庫存壓力浮現。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，過去3年疫情期間，汽車、電動車相關晶片產能不足，新車交車要1~2年，因此導致車廠重複下單車用晶片。

歐美高利率使全球車市的需求放緩，今年下半年開始有庫存調整壓力。台積電第3季法說釋出車用晶片的重大利空，車用電子營收季減24％，緊接電動車龍頭特斯拉Q3財報低於預期，股價破底，失守200美元天線。

中國新能源車終端需求也有放緩跡象，電池霸主寧德時代上季淨利104億人民幣，出現近幾年來首次季減4％。車用晶片領導廠商安森美、萊迪思發佈悲觀的第4季財測，說明在疫情期間供不應求的車用電子，現在轉為庫存調整，華孚、定穎投控等今年來漲幅很大的個股要踩煞車，電動車上下游供應鏈也要小心。

相對較早調整庫存的PC、手機、記憶體，現在庫存健康，將成為台股未來新主流。其中，最具份量的聯發科領先股價創新高，將對智慧型手機鏈及IC設計2大族群產生重大影響。

蔡明彰分析智慧型手機的各項零組件成本，以iPhone來說，處理器及射頻晶片佔比19％最高，其次是依序鏡頭18％、記憶體13％、面板10％，非蘋手機的零組件成本結構雷同。

聯發科喊2024年智慧型手機重返成長，手機鏈的股價績效領先在成本佔比較高的零組件反應，而不會在成本微不足道的部分反應。鴻海富士康集團負責 iPhone組裝，只賺取蘋果手機售價的千分之6，只有在手機蓬勃成長的年代，鴻海股價才會大漲。

以手機組裝為主的富士康今年上半年營收26.78億美元，年減35％，虧損5000萬美元，較去年同期擴大110％，在港股上市的富士康，今年來股價重挫33％，要投資人不要畫錯重點。

蔡明彰認為，聯發科將優先帶動成本佔比高的重要手機鏈，先講手機心臟的處理器，目前全球手機處理器銷售量前5大，分別是聯發科市佔38％、高通30％、蘋果15％、中國紫光展銳11％、三星5％。

聯發科在4G手機居全球手機晶片第2，如今靠天璣系列打敗高通，居世界第一，同時也是安卓手機的老大。聯發科前3季淨利513億元，EPS32.35元，估 第4季EPS13元，全年上調至45元。

明年全球智慧型手機重返成長，聯發科靠2顆AI手機晶片，天璣9300及9400，防止高通市佔上升。身為手機晶片老大會在產業恢復成長最受惠，估聯發科明年EPS有54元水準，若爆發AI換機潮，更有上看60元機會。

其次，射頻元件很重要部分是PA功率放大器，PA三雄全新、宏捷科、穩懋，是僅次於聯發科最敏感反應的手機鏈。

上波聯發科最高價1215元，出現在2022年1月；全新最高162.5元，在2021年11月；宏捷科最高196.5元，在2021年7月；穩懋最高467.5元，更早在2021年1月，營收也較早反應。

全新、宏捷科9月營收都創20個月新高，其他手機鏈營收沒那麼快反應庫存回補。PA三雄在手機鏈享有較高本益比，穩懋2021年EPS15元，本益比曾來到30倍，自最高價跌幅高達77％，外資持股從27萬張降至10萬張，Q3終止連3季虧損，EPS小賺0.08元，引發外資持股偏低，面臨回補的壓力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。