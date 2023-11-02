竹科工程師夜間缺氧十幾分 過胖患睡眠呼吸中止風險增

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新竹馬偕醫院李翊豪醫師說，近期診間觀察，睡眠呼吸中止症病患平均年齡明顯下降，過往就診年齡平均40歲以上，但近年小於35歲的病患人數明顯增加，且新竹馬偕門診患者中，有7成是竹科工程師。因為睡眠呼吸中止造成晚上缺氧，容易讓記憶力下降、白天打瞌睡、或有專注力不足的狀況發生，因此需要高度專注，容錯率低的工程師有較高動力改善病況。經過確診及治療安排，白天精神狀態多大幅改善。

「肥胖」讓竹科工程師風險增 夜間閉氣十幾分危害健康

李翊豪醫師說明，因竹科工程師工作壓力大或夜班輪班，新陳代謝受影響，若運動量不足則易造成肥胖。肥胖使脂肪堆積於咽部和頸部，會造成呼吸道狹窄，呼吸道肌肉也容易因此塌陷，造成睡眠呼吸中止及缺氧發生。

工程師Alan(化名) 治療前不僅無法專注，更有頭痛情況。經檢測發現睡眠期間血氧濃度低到只剩78% (正常值為≧95%) 等於睡眠期間有十幾分鐘是閉氣不呼吸的狀態，器官必然負荷不了無法正常運作，白天精神狀態不佳便是身體狀況的示警！

醫療發展「睡眠呼吸中止症」居家檢測更簡單

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁提醒，根據臺灣睡眠醫學學會統計目前此症診斷率僅約為0.49%，除前往醫院睡眠中心外，亦可選擇「居家睡眠檢測」。除操作簡便，更大幅縮短醫院排隊等候時間。此方式除可得知睡眠期間呼吸中止次數，還能了解睡眠中血氧濃度等，提供醫師診斷的參考數據為健康把關。