《國際金融》零售、醫療領漲 歐股收市連3紅

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在醫療建廣和零售股領漲下，歐股周三收高。投資人正準備觀察稍晚聯準會做出的政策決議。在歐股收盤後，聯準會宣布利率按兵不動，符合預期。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.91點或0.67%，為436.57點，為連續第三個交易日的上漲，交易金額因萬聖節節慶活動而減少。

聯準會政策決議於歐洲當地晚間8點出爐，在這之前，歐元區的債券殖利率上升，股市並收窄了漲勢。

Equiti Capital首席總體加濟學家Stuart Cole說，在聯準會公開市場委員會的決議之前，市場總是存在一些緊張情緒，因為總是有可能出現意外情形。

此前周二公布的歐元區通膨數據，迅速下降；GDP也開始萎縮。Cole說，CPI不斷下跌令市場感到安慰，對歐元區而言，此也暗示了利率已經見頂。且糟糕的GDP資料也暗示著，歐洲央行不願進一步收緊政策。

零售類股上漲1.7%，為領漲最多的類股。英國的線上服飾零售商Next在上調全年業績目標後，股價大漲3.6%。

醫療健康股升1.1%。重量級的諾和諾德(Novo Nordisk)在公布業績之前，股價先漲1.6%。

比利時製藥公司Argenx上漲4.5%，延續了前一個交易日的漲勢。

比利時巧克力品牌嘉麗寶(Barry Callebau)大漲4.9%；此前該公司公布全財年業績，符合預期，並上調中長期業績目標。

丹麥風電公司沃旭能源(Orsted)大跌25.7%；該公司由於計入鉅額的資產減值損失，並決定放棄兩個美國風電計畫，第三季出現高於預期的虧損。

瑞典建商Skanska公布第三季營業利益，由於房地產市況不佳，表現未如預期，股價跌12.4%。