《通網股》NCC批提供黑莓卡成打詐破口？中華電駁斥

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【時報記者王逸芯台北報導】國際詐騙猖獗!俗稱黑莓卡的國際漫遊門號卡不用實名制，往往成為打詐的破口，NCC(國家通訊委員會)副主委暨發言人翁柏宗表示，台灣目前只剩下中華電(2412)有跟國外業者簽協議提供這類單向電信服務，這是規避電信管理法，「最大電信業者這樣做不應該」！遭NCC點名，中華電隨即回應表示，針對黑莓卡漫遊之防詐作為，公司於獲悉後，立即通知香港聯通(CUHK)僅有遵守實名制之門號得漫遊至台灣，同時於112年8月迄今已阻斷25.5萬門無實名制的SIM卡漫遊至台灣，積極採取阻詐作為。

針對遭到NCC點名，提供黑莓卡漫遊服務是規避電信管理法，中華電發出聲明表示，針對黑莓卡漫遊之防詐作為，中華電於獲悉後立即通知香港聯通(CUHK)僅有遵守實名制之門號得漫遊至台灣，同時於2023年8月迄今已阻斷25.5萬門無實名制的SIM卡漫遊至台灣，積極採取阻詐作為，並與香港聯通(CUHK)終止服務契約之相關程序。

中華電指出，與國際電信業者所簽訂之國際漫遊協議(包含香港聯通)，均依據國際GSMA(GSM Association)組織所頒佈之相關規範簽訂，並積極配合政府打詐之政策，一旦獲得檢調機關通知之涉詐資料，均立即請國外電信業者配合阻絕、終止該卡漫遊或停止銷售。

中華電最後也強調，「守護國家與民眾，全面識詐、防詐、堵詐、阻詐，中華電責無旁貸；有關媒體報導中華電不配合打詐之爭議，公司嚴正澄清絕無此事。」