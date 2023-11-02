房市買氣穩定 住展風向球連亮11顆綠燈！

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住展風向球今（2）日公布最新的數字，房市近期買氣穩定，2023年10月分數45.5分，分數較9月（46.5分）減少1分，對應燈號亮出第11顆綠燈。

10月住展風向球六大構成項目呈現「四平、二降」，待售建案個數、議價率、來客組數、成交組數分數持平，預售屋推案量、新成屋戶數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於9月新建案供給量處於相對高水位，10月預售屋推案量及新成屋戶數的對應分數皆有下滑，不過觀察代表市況的來客組數、成交組數分數，10月北台灣整體新建案市場人氣、買氣表現穩定，並以有指標案強銷中的新北、桃園重劃區，市場較熱絡，整體來看，供給稍減但買氣穩定下，選前北台灣新建案市場穩步前行。

10月預售屋推案量約7百多億元。

10月完工釋出的新成屋戶數超過4百戶。

雖然10月新成屋戶數較9月減少超過2百戶，不過拉長時間來看，10月新成屋戶數仍在近一年次高點。至於待售住宅建案數及議價率，兩項數據的月減幅都在0.6％以下，變動不大。

10月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為25.3組／周，較9月（25組／週）增加0.3組／周，月增1.2％。

至於平均成交組數，約2.7組／周，較9月（2.3組／周）增加0.4組／周，月增17.39％。

成采錡表示，進入第四季，北台灣各區市況的溫差越來越大，在市場較冷清的區域，部分業者將推案計畫、銷售資源移到明年選後，當前則低調銷售已進場建案，使接待中心就像是冷氣進入「節能模式」，僅保持低頻運轉。至於市況溫熱區，如新北三重、林口，及桃園龜山、中壢等，因市場持續有自住及置產買盤支撐，業者按原定計畫推出指標案，並祭出「介紹賞屋贈禮」等活動衝人氣。

買氣方面，近期以搭配有早鳥優惠的指標新案，銷售表現最佳，一是建案剛推出，對消費者而言有新鮮感，二是規劃有小坪數產品，入手門檻較低，三是早鳥價格優惠，能達到縮短消費者觀望期的效果，三條件讓建案穩定去化。