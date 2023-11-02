北市公費流感疫苗苗接種率倒數第2 薛瑞元：台北市加油啦

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公費流感疫苗自10月2日開打，疾管署近期公布各縣市接種情形，台北市65歲以上長者接種率排名倒數第二，僅次於金門縣。衛福部長薛瑞元今天表示，「請台北市加油啦！」並提醒國人流感季將近，盡快接種才能保護自己、保護家人。

公費流感疫苗分2階段開打，第一階段自10月2日起提供醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、潛在疾病者、6個月內嬰兒的父母、托育人員、國小到五專1～3年級學生。

疾管署10月31日公布公費流感疫苗數據顯示，65歲以上長者接種率全國平均為38.9％，前三名為連江縣（51.2％）、彰化縣（48.4％）、嘉義縣（47.1％），而金門縣（32.2％）、台北市（33.5％）、花蓮縣（34.1％）吊車尾。

薛瑞元今天出席立法院社福及衛環委員會前，被問到台北市排名倒數第二，他回應「請台北市加油啦！」接著又說，不只是台北市，其他縣市有些比較落後的，要加緊施打、催打，衛福部會定期公布各縣市施打狀況，讓大家都知道，跟別人相比的話，自己是不是還有努力的空間。

11月1日起開放第二階段公費流感疫苗接種，對象為50～64歲無高風險慢性病的民眾。薛瑞元表示，開打首日接種數據尚未出爐，但提醒符合資格的民眾趕快去施打，接下來就是流感季了，務必接種疫苗保護自己、保護家人。

除了流感外，登革熱疫情也還在燒，本周累計突破2萬例。薛瑞元今天表示，今年天氣比較暖一點，根據氣象報告，下禮拜東北季風來，氣溫應該會開始下降；目前疫情是緩步下降，速度是比較慢一點，將持續現在的防治策略，加上天氣轉涼後蚊子活動減少，應該對疫情控制有幫助。