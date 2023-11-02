元富證券追求職場性平、多元親善及人才永續獲肯定

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致力於性別平等、哺育親善、幸福職場及人才永續發展面向，榮獲四大獎肯定

元富證券首次參選即獲「臺北市職場性別平等認證」殊榮；並拿下「優良哺（集）乳室分級認證暨績優評選」之特優最高等級；連續兩年獲選1111人力銀行主辦，秘密客及網友評選推薦之「幸福企業銀獎」；更以「青銀共事，世代共融，人才永續」為目標，首次參選亦獲得「臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」。多項獲獎事蹟顯現元富證券珍惜經驗傳承，推動性別平等及優化DEI（多元、公平和共融），善盡企業社會責任，形塑跨世代永續職場之具體作為。

元富證券首度參選即榮獲臺北市政府勞動局「112年度臺北市職場性別平等認證」殊榮。以積極提供性別平等教育訓練、主動強化工作家庭平衡措施、持續促進友善孕育及職場安全等三大重點項次，打造評核亮點。元富將此份榮耀歸功於全年齡層員工對於職場性別平等的支持參與，未來將持續打造DEI之永續職場，朝人才及企業永續發展前進。

元富證券人力資源部專案副總經理吳楷表示，元富證券致力推動性別平等的承諾，並持續辦理促進性別平等意識之兩性培力座談會等教育訓練。不僅主動向行政院性別平等處爭取多元性別宣導影片教材，多面向建構性別平等概念，更秉持尊重多數，關注少數，循序推動員工性別平等權益。我們所追求的是讓元富從裡到外，從上到下，都能感受到幸福、多元、平等、共融，成為能帶動員工成長的幸福永續企業。

元富提供全方位照顧及福利措施，持續打造優質的幸福企業。於工作家庭平衡方面，元富證券依法給予員工受僱年資之特別休假，另主動提供多樣化友善假別，便利員工運用；另視員工家庭需求，彈性調整其工作時間；此外，元富證券全額補助所有年齡層之員工，優於法令的員工團體保險；並善用「員工持股信託」持續讓全年齡層員工享受股東價值的穩健收益，輔助規劃退休離職生活。在友善孕育及職場安全方面，元富透過職工福利委員會及人力資源部，雙管齊下加碼給予員工生育補助費用；自107年起連年通過「臺北市優良哺（集）乳室認證」，並自主花費打造哺育親善無障礙空間，便利輪椅員工出入。此舉也推升元富證券拿下「112年度優良哺（集）乳室分級認證暨績優評選」之「特優」最高等級認證。