中華公司治理協會研討會 賦能董事會永續治理行動力

為倡導企業積極實踐永續發展的公司治理,中華公司治理協會於日前舉辦董事會賦能之永續治理研討會,邀請證期局主任秘書尚光琪發表專題演講,並由中華公司治理協會副理事長暨企業永續發展委員會主任委員朱竹元分享「董事會賦能之永續治理」。活動同時邀請我國在永續治理上的標竿,玉山金控公司的黃男州董事長及中美晶集團盧明光榮譽董事長等先後分享「企業成功提升永續治理的實務智慧」,藉由共同座談,探討永續治理的贏家策略。

「世界最遙遠的距離是從知道到做到。」中華公司治理協會理事長陳清祥說,看到格陵蘭的紀錄片很多的冰山都開始融化,會覺得永續發展很重要,但當烏俄戰爭發生了,德國及很多國家開始重啟燃煤。相對地,大家都知道ESG與環境保護的重要性,但當將ESG與EPS放在天平兩端時,又該如何取捨?

「永續治理」(sustainability governance)是公司治理發展至今架構最完整,影響極深遠,深具未來發展性的時代性課題。從21世紀以來全球公司治理的發展趨勢來看,近年來歐洲特別專注在「環境優化」(environment optimization),提倡淨零碳排的積極作為。美國與美洲各國則致力於「社會公益」(social benefit),強調社會關懷與人權、平等、福利等的促進。

陳清祥理事長點出,而在亞洲,特別是我國,公司治理是企業經營的基石,董事會是經營管理的主要核心,在金管會所制定的永續發展行動方案中,扮演非常重要的角色,而獨立董事更是深化董事會治理的重要推手。企業若能主動強化董事會整體的核心能力,增加獨董席次與比例,提升其專業職能與獨立性,掌握「永續治理」的全球發展並高瞻遠矚地提早進行策略性布局,將更能因應資本市場環境變化,善用我國資本市場國際化的契機,在錯綜複雜的疫後新境中再開新局。

No ESG No Money!中華會計教育學會理事長劉順仁說,除了來自於企業界強烈的宣示,校園裡也有一群年輕朋友高呼, No ESG No JOB,他們不要去只重視業績的公司上班。近年來企業永續治理在全球的快速發展,不管是企業的領袖或年輕的一代都共同體認到,ESG跟生活或工作息息相關。隨著永續治理逐步成為全球各領域的萬流歸宗,由宏碁集團創辦人施振榮及劉順仁所提倡「王道經營會計學」的發展,也印證了這個趨勢及潮流。我國有越來越多的企業先進認為:一個領導人的責任,就是要創造價值:為社會、為組織創造價值。可是對於「價值」是不斷在改變的,不斷要創新、不斷要創造價值,其平衡點也不斷在改變。

「永續治理是非常重要的事情,不是要不要做,而是必須要做。」證期局主任秘書尚光琪說,個人要永續發展,公司也要永續發展。疫情與極端氣候引人深思,成為淨零減碳及永續治理的重要推手。身為資本市場及金融單位的主管機關,金管會除提出上市櫃公司永續發展行動方案,以五大面向,四大主軸,深化企業永續治理文化,精進永續治理揭露,深化企業永續治理文化,強化利害關係人溝通,推動ESG評鑑及數位化,引領企業淨零,就是希望深化企業永續治理文化,強化獨董及審計委員會職能,提升企業競爭力。金管會日前亦發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖,希望協助企業建構IFRS永續準則的能力及資源整合的策略進一步接軌國際準則,持續提升永續資訊報導品質及可比較性,以強化資本市場信賴。

中華公司治理協會副理事長朱竹元針對永續治理說明我國最新的政策與法令都十分重視董事會對於永續治理的職責,而董事會是企業推動永續發展的最高治理與決策的機關,對建立推動永續發展的治理架構、設置推動永續發展的專(兼)職單位、貫徹企業永續發展從政策、方針、制度與計畫等等都扮演關鍵的角色。朱竹元並提出由董事會帶頭所形成的企業永續治理模式,並引介WEF《董事會有效的氣候治理》8原則,鼓勵有志一同的企業,建立永續發展的治理制度,共創永續經營的無限可能。

臺灣大學管理學院柯承恩名譽教授指出,公司治理永續發展是現代企業追求長期成功的關鍵要素之一。隨著社會和環境議題逐漸被重視,企業不僅需要追求短期利益,還需要以永續發展為目標,相信隨著更多企業認識到公司治理永續發展的價值,未來會帶來更多的變革與創新。

「我們一直覺得要經營一家最好的銀行,第一個要先成為員工的最愛,因為員工在這裡有學習成長,就會有專業,內心有快樂,才能把最好最專業的服務提供給顧客,成為顧客的最愛。」玉山金控董事長黃男州以其領導玉山金控團隊擘劃永續發展藍圖,並兼顧長短期發展策略的實踐經驗,成為台灣客戶最愛的金融企業現身說法。他認為,永續公司治理是不斷精進的過程,藉由有紀律的公司治理文化及組織擴散出去,持續創造價值、發揮影響力、治理與風險、文化與人才、接軌國際等的具體作為,邁向永續金融標竿。

中美晶集團榮譽董事長盧明光以專業董事長的身分,說明如何掌握時機,精準透過併購的策略,將中美晶集團可長可久的永續治理藍圖逐一落實。盧榮譽董事長針對技術與智慧財產的永續性布局、集團關鍵資源的有機有效整合、領導團隊的傳承歷練、經營理念及理論的與時俱進、公司永續治理體制的長遠創新,以及人才如何扣緊實現集團永續願景來系統性的培育,甚至自掏腰包鼓勵同仁生育養育、提供同仁子女從小學到大學的教育補助等等輕攏慢撚娓娓道來,為打造整體社會成為一個永續發展的社會盡一分心力,讓與會貴賓齊聲喝采。

中華公司治理協會與中華會計教育學會於「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「公司治理藍圖」所建構之基礎下,以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」四大主軸,協助推動企業永續發展治理之行動方案,從董事會主動賦能,開創企業價值創造的突破性生態系統,藉由此次研討會國內永續治理績優企業的分享,協助國內企業掌握全球趨勢,建立新一波經營優勢的關鍵性策略。