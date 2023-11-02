2023台北國際旅展 農業旅遊、農村遊程伴手樂活購

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「2023台北國際旅展」3日開跑，農業部2日指出，特擴大設置農遊超市館、農遊伴手館、優遊農村館及國家森林館等四大展館，集結超過800條以上農林漁牧遊程、森林療癒體驗及至少百項農遊伴手美食等精選商品，並將在旅展推出超吸睛裸視3D影像，讓觀眾身臨其境感受農旅與森遊樂趣。

農業部指出，四館琳瑯滿目的舞台活動、手作體驗、伴手品嘗及食農互動遊戲等節目，還有旅展超值優惠、滿額禮及四館聯合闖關送農粉幣等好康，提供國內外遊客以一站式便利搶購農村吃、住、玩及買限定優惠。

農業部表示，農遊超市為全台最大農遊線上平台，農遊超市館首度呈現裸視3D展場，現場超吸睛視覺效果，讓觀眾身臨其境。農遊超市不賣農產品，以最便捷的一站式購入全台農遊與食農體驗，整合全台300家農場的農業特色，呈現「體驗、美食、住宿、農村廚房」4大類主題超過800條遊程及吃、住、玩、買等農村體驗。

此次，農遊超市館以「食農好好玩」為主軸，展現「享在地、食當季、玩中學」，透過現場料理烹飪活動，推廣食好玩、食好吃、食好學。另外，旅展期間，更推出全台食農四大通用優惠，包括適用90家農場之「食農好玩券」、精選37家農場或果園推出63條採果行程之「採果通用券」、通用8家農村住宿之「6,000元聯合住宿券」、萬元無限期「享玩券」等，旅展期間消費滿千折百無上限，且不限消費金額都可參加「Iphone15」抽獎活動，還有旅遊達人布萊N直播衝買氣。

農業部說明，農遊伴手館現場展售來自全台超過百項農遊伴手產品，不僅使用全台各地農村特色農產，更注重營養均衡及安全衛生，例如台中東勢好樂農莊的苦茶油香菇拌醬、莓園休閒農場的酸溜草莓醬、下營田媽媽鵝鄉園餐廳的蜜汁薰茶鵝等美味的農村好伴手，送禮自用兩相宜。

旅展期間，農遊伴手館除定時舉辦試吃、網紅說菜活動外，消費滿800元限量將贈送文青麻布袋，每日限量200份，送完為止。此外，本館單筆消費金額滿500元即可參加好禮抽抽樂（滿1,000元抽2次，依此類推），獎項有食農好玩通用券、採果通用券及嚴選農遊伴手禮等多重好禮與超值回饋，其中最大獎「1元驚喜禮」可以1元購買館內任一件不限金額的伴手產品，一次購足全台農遊伴手好滋味，好吃、更好玩。

農業部指出，「優遊農村」是全台農村評鑑最優質的農村主題遊程，今年以「農遊好樂趣」主題擴大參展呈獻77條主題農遊，認明「優遊農村」無論在臺灣的哪個地方，隨時都能來場大自然體驗及身心靈療育的絕佳饗宴。

旅展期間，精選24條獨家遊程特惠農村體驗，推出「2人同行1人免費」及「ITF限定優惠」！跟著優遊農村館全臺感受農村旅遊文化底蘊與壯麗地景，無論是漫遊北部有機生態聚落了解康普茶的奧妙及品味人生、在苗栗雲霧中感受薑茶的滿滿暖意、到中部最具特色的手作味噌與酒莊暢飲遊、彰投雲嘉風土滋味各自精采的精品咖啡莊園之旅、熱情南台灣感受台產水果採果及龍膽石斑的樂魚、慢魚與食魚，及跨過中央山脈到花東縱谷放鬆享受大地餐桌造訪米的故鄉。

農業部表示，林業保育署以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」四大主題，以「國家森林館」展場，運用「慢悠森活」將山林帶入生活策展概念場景，邀請民眾與山林來場美麗的相遇！林業保育署結合旅行社與各地區分署，推出旅遊行程與森林遊樂區專屬紀念品，包括本次旅展首賣的「沼平櫻啤酒」，及只在森林遊樂區現地販售的紀念品共35款。

另外本次旅展，國家森林館更網羅山林美景，推出51條優惠行程，包括民眾可在星空熠熠的大雪山森林遊樂區夜觀白面鼯鼠的可愛姿態、佳評如潮的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等，邀請大家認識台灣森林之美。

林業保育署的國家森林館，特別安排2場森林達人講座，邀請麥覺明導演分享台灣山林旅遊故事，及森林系夫妻檔阿泰和呆呆分享進入山林活動知識，陪伴民眾尋找把山林帶進生活的記憶連結，獲得心靈療癒。此外，還有互動體驗，有機會獲得5,000元旅遊金，定時闖關活動，提供林下經濟限量好禮，讓民眾將國家森林遊樂區美景一網打盡，逛得高興，玩得過癮！