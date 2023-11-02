首批美國公民離開加薩 拜登承諾盡快撤出受困者

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美國總統拜登1日表示，經過數週的外交斡旋，終於有首批美國公民能夠離開飽受戰火蹂躪的加薩走廊。目前仍有數百名美國人因以哈衝突受困加薩，他們因等不到救援日益感到不耐。

法新社報導，自從以色列遭哈瑪斯（Hamas）血腥攻擊而展開報復性空襲後，貧困的加薩走廊（Gaza Strip）能取得糧食、飲水與藥物的來源受限，有巴勒斯坦裔美國人憤而提起訴訟，指控政府在協助撤離受困者上存在雙重標準。

隨著美國國務卿布林肯（Antony Blinken）準備再度訪問中東地區，拜登宣布撤離美國公民出現新進展，預計「未來幾天」將有更多美國人可通過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入埃及。

拜登在明尼蘇達州發表演說時表示，他的政府正在「馬不停蹄地讓美國人盡快安全撤出加薩」。

他說：「我想感謝我們在此區的夥伴，尤其是卡達，他們與我們密切合作，支持談判以便讓這些公民離開。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，美國在過去24小時已聯繫在加薩的美國公民，向他們提供通過拉法關卡離開加薩的「具體出發日期」。拉法是唯一不受以色列控制的關卡。

美國官員這幾週來一直表示，他們正設法協助美國公民離開加薩，並指責掌控加薩的伊斯蘭武裝組織哈瑪斯。

拜登試圖透過美國夥伴卡達干預哈瑪斯。哈瑪斯在卡達設有辦公室。

以色列同意讓傷患與外籍人士從拉法關卡撤出，並允許救援卡車進入，但以色列表示，由於嚴格檢查需要時間，無法讓更多的車輛通行。

布林肯昨天在聯邦參議院聽證會上說，美國正在追蹤約400名美國公民，以及另600名尋求離開加薩的美國公民眷屬。

國務院沒有透露今天通過拉法關卡的美國公民人數，但倡議組織稱有5名援助工作人員離開。

薩米赫（Ghassan Shamieh）代表在加薩的巴勒斯坦裔美國人向國務院提出訴訟，說這些眷屬對政府做出的承諾「沒有什麼信心」。

他說：「國務院已5度請民眾來到拉法關卡，但這些眷屬最後都失望地離開，因為沒有人在那裡，而且邊界也都關閉了。只希望這一次情況不同。」

他說，政府自加薩撤離美國公民的行動，無法與國務院撤出在以色列美國公民的行動相提並論。

他說：「他們包下一艘皇家加勒比（Royal Caribbean）遊輪撤出以色列裔美國人。美國在各種情況與戰區有動用海軍撤僑的歷史。美國海軍是世界最強大的海軍。」

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）跟記者說，很難在「正在戰鬥的戰區」協助美國人，但他認為今天能讓美國人自拉法關卡撤出是「重大突破」。