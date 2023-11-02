這檔ETF「很會漲」？選股3秘訣領股息更賺股價

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【旺得富理財網 王順泉】ETF成為台股投資顯學，中信銀最新退休理財調查，ETF已成為青壯族群第3大投資管道，投信業者也加緊腳步推出新ETF，以滿足市場不斷擴大的胃納。

昨天就有2檔台股ETF剛掛牌，一檔是台股第2檔月配高股息ETF中信成長高股息(00934)，另一檔則是訴求高研發、高成長潛力的野村台灣創新科技50(00935)。

00934搭上「月月配」熱潮，昨天上市第一天就爆出9萬張巨量，登上台股第3大熱門股，股價上漲1.34%，表現亮眼。當天成交量甚至壓過近期火熱的00929復華台灣科技優息。

而00935雖然成交量表現不如00934，但今天搭上台股強勁反彈行情，盤中大漲逾2%，漲幅勝過大盤，展現在多頭行情的爆發力。

00935追蹤指數為「台灣創新科技50指數」，選股池包含上市櫃股票，其創新科技營收佔比在5成以上者。選股標準包括3大面向：

一、研發創新：研發費用占營收比例排名前75%，或占比達2%以上。

二、股價動能：最近1周還原收盤價佔最近52周還原收盤價最高點之比例，排名90%。

三、獲利能力：最近4季營業利益合計為正值。

篩選個股之後，依照發行市值遞減排序，擇優選取前50檔股票為成分股。

野村投信表示，分析過去5年年化報酬率表現，由於00935重視企業研發支出，確保創新科技長期競爭力，因此年化資本利得率高達16.16％，以股息殖利率與資本利得率加總的總報酬率而言，更高達以20.6％。

專家表示，雖然投資人青睞高股息、月配息ETF，但以長期總報酬來說，高股息成長性未必能打敗大盤。對於已經持有高股息ETF的投資人來說，如果希望維持一定的資本成長，可在投資組合中納入00935，藉以衝高總報酬，並兼顧股息收入。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。