亞力在手訂單維持百億元，訂單能見度至少三年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

機電大廠亞力(1514)因台電強韌電網計畫、太陽能光電統包工程、桃園機場機電工程及半導體業建廠等專案而受益，目前在手訂單維持新台幣百億元，訂單能見度至少三年。

亞力主管表示，今年陸續接獲台電強韌電網計畫訂單，主要是竹園STATCOM、智慧開關及超高壓超耐熱輸電線配件等案，金額約30億元，2024年起，依計畫及工程進度認列出貨。

亞力指稱，累積接獲台電強韌電網計畫標案，金額達50幾億元，新增訂單明年開始出貨，明年預計出貨約25億，預計2026年交完。台電強韌電網計畫每年陸續都有新標案與訂單，亞力預期在手訂單，可望持續增加。

亞力指出，6月股東會曾提到台電強韌電網計畫訂單外，台電太陽能光電統包工程、半導體業建廠及桃園機場機電工程等專案，累積在手訂單最高達103億元，這幾個月陸續出貨又接新訂單，目前在手訂單仍有百億元，訂單能見度至少三年。

亞力指出，亞力接獲半導體業海內外建廠所需電力設備訂單新台幣30億元，年底前預估出貨達15億以上，其餘訂單，明年再依客戶建廠進度陸續出貨。

此外，美國拜登政府推動基礎建設，美國各州電力公司陸續對台灣機電業者採購變壓器等重電設備。亞力表示，目前來自美國接單，主要提供半導體建廠的變壓器、以及加州電力公司的智慧環保開關，智慧環保開關是亞力經研發多年已成功取得首批訂單，未來將積極推廣，供美國電廠廣泛使用。