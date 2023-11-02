太空科技啟發青年： 臺中高工生參觀千附實業探索未來之路

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國家太空中心【技職教育太空產業推廣與技術人才培育計畫】已於10月30日舉辦企業參訪，帶領臺中高工學生參訪千附實業股份有限公司，深化學生對太空產業的認識，同時提供實地機會，讓學生與業界領袖近距離接觸。這次參訪活動由千附實業股份有限公司賴明村總經理全程參與講解，為學生帶來了一場極具啟發性的產業之旅。賴總經理對此次學生的參訪活動及國家太空中心（TASA）積極協助太空產業培育技術人才十分支持與肯定，希望後續可以和學校及國家太空中心建立更多合作。

千附實業股份有限公司在精密加工部分主要專注「精密設備零組件」、「航太結構零組件」、「飛機發動機關鍵性零組件」、「光電、半導體、太陽能製程設備」，一直以來都在航太產業中扮演著重要的角色，提供先進的技術與產品，協助太空探索事業向前邁進。這次參訪活動是國家太空中心技職教育太空產業推廣與技術人才培育計畫的一部分，旨在幫助學生更深入地了解太空產業，並激發學生的興趣，將來可能走上這一挑戰性行業的道路。

這次參訪，賴明村總經理向學生們介紹了千附實業的歷史和發展，以及公司參與航太科技任務的重要性。他強調了太空科技的未來前景，並分享了自己在這一領域的經驗和洞見。賴總經理的精彩講解引發了學生們的好奇心，並激發了學生對太空科技的熱情。此外，爲了讓學生更了解公司的各項製造技術，在帶領學生實地參觀工廠前，公司先特別安排「航太工件加工」及「焊接」兩項技術解說，讓學生初步了解技術後，再進行實地參觀，此舉讓學生對公司的各項技術內涵有了更深入的了解。

學生們也有機會參觀千附實業的生產線和研發實驗室，近距離觀察公司的技術和產品。學生看到了航太結構零組件、光電、半導體的製造過程，以及各式超大型CNC工具機和無塵室等各種高科技設備製造過程與環境。這次參訪不僅讓學生們了解太空產業的複雜性和挑戰性，還讓學生感受到了現代科技的驚奇。

國家太空中心技職教育太空產業推廣與技術人才培育計畫主持人丁振卿教授表示，這次參訪活動是計畫的一部分，旨在培養更多具備太空科技專業知識和技能的人才，以應對未來太空產業的需求。丁教授表示，透過實地參訪和與業界專業人士的互動，學生們可以更深刻地理解太空科技的重要性，並有機會與太空領域的專家進行交流。

臺中高工的師生們也對這次的參訪活動表示了熱烈的回饋。許多學生表示，這次的經歷讓他們對太空科技有了更深入的理解，並激發了他們的職業規劃興趣。學校的老師們也讚揚了這樣的教育計畫，認為實地參訪是學習的寶貴機會，可以豐富學生的知識和視野。

這次的參訪活動對於學生們來說是一個難忘的經歷，也為國家太空中心技職教育太空產業推廣與技術人才培育計畫的成功舉辦提供了有力的證明。未來，這些學生將有機會成為太空科技領域的領先者，並為臺灣的太空探索事業做出重要貢獻。