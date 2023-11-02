英聽一試得C的比例增加 申請入學採計較去年少11個系組

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大考中心今天公布113學年高中英語聽力第一次考試的成績，在所有到考生9萬5512人中，得A級的有20.54％、B級36.29％、C級37.41％、F級5.76％。跟過去4年英聽一試平均成績相較，C級人數百分比略高，B、F等級降低，A等級比率略相等。

113學年「個人申請」第一階段檢定採計英聽成績的校系共有34個系組，較去年驟減11個。其中，要求英聽成績達A級的系組有15個（如台大外文系、成大機械系普渡雙聯組），比去年增加2系組，要求B級成績的系組有16個，較去年減少11個；而要求英聽成績為C級的系組今年為3個，比去年減少2個。

至於113學年繁星推薦採計英聽成績有44個系組，較去年少10個；113學年考試分發則有29個系組採計英聽成績，較去年減12個。

大考中心主任張新仁說，113學年高中英聽一試報名人數計9萬8188人，實際到考人數9萬5512，到考率97.3％。本次考試試場違規事件共598件，其中以「未攜帶應試有效證件正本」最多，高達512件、占85％；其次是「考試開始鈴響前翻閱題本」有51件；再者是有20件「未在答題卷上簽名」。

大考中心副主任岳修平說，今年英聽一試得A的考生有20.54％、得B的有36.29％、得C的有37.41％、得F的有5.76％，跟過去4年一試平均成績20.57％、36.91％、36.08％、6.44％相較，差異不大。不過C級人數百分比略高，B、F等級降低，A等級比率略相等。

岳修平表示，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等五種題型，每一題型配分相同。整體來說，本次考試各提型考生得分率依次為：簡短對話約7成5、圖片聽解約7成、長篇聽解約6成3、對答約6成 1、短文聽解約6成1。

大學招生時如果採計英聽成績，相當於設定門檻，在少子化下，將更不容易招生，因此現在採計英聽成績的系組一直在減少，主要是與外語、教育領域有關的系組才採計。

岳修平說，大學招生採計英聽成績的比例雖然不高，但像台大、政大都納為大一英文免修的依據，許多校系申請入學雖然不採計，但也會要求在備審資料時納入英聽成績，因此這項測驗還是有繼續辦理的必要。