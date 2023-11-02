生麗國際集團榮譽顧問劉彬洋 擺脫貧困揮出逆轉人生全壘打

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台灣發跡的美容保健傳直銷品牌生麗國際集團今年迎來21周年，目前事業夥伴遍及多國，自由創業平台與優渥獎金福利制度，幫助生活窮忙新住民劉彬洋在生麗打造精彩不凡的第二人生。

在傳直銷百家爭鳴的戰國時代，生麗國際不畏險境持續精進，去年業績較前年成長30％，會員數更成長94％。逆風高飛是由於生麗鼓勵夥伴結合興趣與工作，更提供許多學習資源，提升夥伴基本功。不論出身如何，任何人都能追求夢想，秉持共榮共好理念，生麗國際將持續應援每一位夥伴，揮出振奮人心的全壘打。

出生中國上海的劉彬洋，原本幸福和樂的生活因她母親罹癌辭世後驟然變調，而婚姻破碎更讓她毅然離開傷心地，重新在台灣展開新生活。無依無靠的她把握每一個工作機會，渴望存錢並圓創業夢想，好不容易累積資金開了湯包店，卻在開幕前一天車禍摔斷手骨，只能收起店面專心養傷。

一次的挫敗並沒有澆熄劉彬洋的意志，她從頭開始一面打工一邊學習繡眉、紋唇等一技之長，幾年後終於在車站周邊租店面開啟與美容事業的一段美好緣分。好手藝加上全年無休的拼勁，生意雖好但也讓身體狀況亮起紅燈，不僅病痛纏身，黑斑皺紋種種問題也開始浮現出來。直到認識生麗國際產品亦漸改善健康與肌膚困擾，進而了解生麗事業，抓住翻身的好機會。

「在陌生環境立足，要比別人更努力。」經營生麗11年，劉彬洋用簡單卻堅定的一句話形容她的人生軌跡。對成功的執著，也感動她身邊的親友，紛紛加入生麗一起為更好生活而努力。適逢生麗21歲，劉彬洋發下豪語要協助夥伴完成每個階段目標，帶領更多年輕人挑戰不可能。

時光荏苒，揮別過去的劉彬洋已是生麗國際最高聘位的榮譽顧問，不僅單月亮麗收入，每年參加海外獎勵旅遊增廣見聞。財富與健康不是單選題，沒有背景只要努力也能在生麗發光發熱。