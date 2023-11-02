《基金》FED利率「連2凍」 台股掛牌債券ETF多頭歡呼

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【時報記者任珮云台北報導】11月1日，聯準會(Fed)揭曉最新利率決策，宣佈利率「連二凍」，對經濟基本面措辭也比前次會議更正向，由「穩健成長」調整為「以強勁步伐成長」。市場預期Fed升息循環結束，美債買盤力道增強，殖利率隨之下滑。今早台股掛牌的債券型ETF也全面走揚。

10年期公債殖利率下跌8.4個基點至4.79%，創10月16日以來新低。而今早台股掛牌20年期美債ETF反彈約2個分點，包括：統一美債20年(00931B)、富邦美債20年(00696B)、復華20年美債(00768B)、國泰20年美債(00687B)、永豐20年美公債(00857B)等。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，通常地緣政治會驅動資金湧向避險資產，因此在以巴衝突發生初始，美債殖利率確實呈現下滑，但近期市場還關注地緣政治的惡化，是否導致二次通膨也是焦點，因此反應經濟與通膨前景的長天期殖利率升幅大於短天期殖利率。

不過，許雅惠進一步指出，強勁的經濟數據及通膨緩步下降，加劇市場對軟著陸的信心，尤其近期以放空債券聞名的對沖基金債券天王艾克曼（Bill Ackman）也透露已回補做空長天期美國公債的部位，空頭大咖縮手被視為債券殖利率飆升近尾聲的訊號，預期有利債券後市。操作上，正是分批買進中長期價值型投資的好買點，待明年聯準會降息，可享資本利得和債息雙收。

鮑爾也提到，升息已對經濟造成負面影響，導致金融情勢緊縮，家庭和企業的借款成本大幅上升，並推升房貸利率逼近8%大關，為近25年來高點。鮑爾談話，讓深受升息之苦的企業和房貸族略感欣慰，因為至少升息造成的消費緊縮和財務壓力，已經被重視。

除了美債ETF走揚外，投資等級公司債今天也全面翻紅，包括：凱基ESGBBB債15+(00890B)、元大投資級公司債(00720B)、國泰投資級公司債(00725B)、富邦全球投等債(00740B)、中信投資級公司債(00862B)等。