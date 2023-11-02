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《國際產業》盤後焦點股：高通、PayPal、藝電全大漲

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】盤後焦點股：

●高通（Qualcomm）周三盤後勁揚近4%，報115.14美元。該行動通訊晶片大廠第四財季（截至9月24日）營收年減24%，為86.7億美元，但優於市場預期的85.1億美元。淨利年跌48%，為14.9億美元，經調整後每股盈餘為2.02美元，優於市場預期的1.91美元。

高通預估第一財季營收介於91億～99億美元，其中值優於市場預估的92億美元。高通預估第一財季經調整後每股盈餘介於2.25～2.45美元，優於市場預期的2.23美元。財務長Akash Palkhiwala表示，手機市場開始穩定下來，自家晶片銷售也在回穩。高通預估第一財季晶片事業營收介於77億～83億美元，其中值優於市場預估的78億美元。

●PayPal周三盤後股價上漲4%，報53.70美元。該公司第三季營收年增9%，為74億美元，優於市場預期的73.8億美元。淨利為10.2億美元，經調整後每股盈餘1.3美元，優於市場預期的1.23美元。該公司並將全年每股盈餘預測從4.95美元上修至4.98美元，優於市場預期的4.92美元。

●藝電（Electronic Arts）周三盤後股價大漲逾6%，報131.75美元。該電子遊戲開發商第二財季（至9月底）營收年增0.5%，為19.1億美元，優於市場預期的17.7億美元。淨利為3.99億美元，經調整後每股盈餘為1.46美元，優於市場預期的1.25美元。該公司並將全年每股盈餘預測從介於3.42～3.92美元上修至介於4.1～4.66美元。

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