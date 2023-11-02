《生醫股》長聖營收連10月正成長 前3季獲利躍增3倍登峰

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【時報記者郭鴻慧台北報導】長聖(6712)10月合併營收新台幣8,751萬元，月增0.3%、年增48%，連續10個月正成長，前10月營收5.9億元，年增率16.6%。長聖今年前3季獲利4.98億元，年增3倍以上，每股稅前盈餘6.63元，超越去年全年表現，創歷史新高紀錄。

長聖目前公司細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，總經理黃文良表示，生產廠從一廠擴增至三廠後，樹突細胞疫苗年產能從72例增到240例，將可帶動2024年營收成長動能，明年長聖也會推出第二代樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)之優化產品，同樣可帶動這項產品毛利率也會提高，預計明年營收會比今年好。

長聖主要營收動能包括，特管辦法的療效吸引更多病患採用，據醫學中心提供真實世界的細胞治療數據，特管辦法下的自體免疫細胞治療顯示疾病控制率保持在70%，優於傳統化療的30%，免疫細胞療法提高了癌症患者的整體存活率。目前已有醫學中心申請人體試驗委員會收集現有數據分析，並開始規劃細胞治療數據文獻發表。

另外，合作醫院數和合作細胞治療項目持續增加，長聖經與台大醫院合作治療胰臟癌，成為全台首家通過台大醫院特管辦法的合作業者。此外，公司積極與北部醫學中心等多家醫院合作，並已提出衛福部特管辦法申請，目前協助16家醫院攜手進行細胞治療，使長聖已累積接受細胞治療的患者超過600人，佔全台自體免疫細胞療法總收案的60%，收案第一。

以及第二代樹突細胞疫苗(ADCV02)產品在特管法下獲得衛福部核准：ADCV02相比第一代產品，癌症病患等候時間可縮短一個月，毛利率提高10~15%。