《基金》00929估配息0.11元 這天最後上車日

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【時報記者任珮云台北報導】屢創紀錄的台股首檔月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)第五次配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。

復華投信官網配息公告顯示，00929第五次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。至於基金每受益權單位實際配發金額，以及此次配息金額組成項目與占比資訊，將於11月15日公布。

此外，為提供ETF投資人更輕鬆變更ETF收益分配帳號的管道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，投資人可上官網ETF公告事項。

由於00929自成立以來每月皆配出0.11元，加以股價表現跟漲抗跌，帶動資金持續流入，推升規模月月成長，根據復華投信官網數據顯示(截至2023/11/1)，00929目前規模973億元，朝千億大關邁進。

在受益人數部分，集保結算所統計(截至2023/10/27)，已達44.6萬人，位居台股ETF第四大，若以持股1張(1000股)以上來看，受益人數達40.6萬人，超越台灣50(0050)31.9萬人，晉升台股ETF第三大。