《電零組》外資喊買看148元 台燿亮燈攻頂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠台燿(6274)前3季每股盈餘為1.6元，日系外資最新報告維持台燿「買進」評等及目標價148元，台燿今天盤中股價強攻漲停板。

台燿前3季合併營收為115.87億元，年減19.13%，營業毛利為21.96億元，年減14.28%，合併毛利率為18.95%，年增1.07個百分點，營業淨利為9.05億元，年減20%，營業淨利率為7.81%，年減0.08個百分點，稅後盈餘為4.31億元，年減55.62%，每股盈餘為1.6元，其中受惠於高階材料陸續通過認證並開始出貨，台燿營運重拾成長，第3季合併營收為41.78億元，季增11.22%，營業毛利為8.37億元，季增22.75%，單季合併毛利率為20.05%，季增1.88個百分點，營業淨利為4.12億元，季增58.81%，營業淨利率為9.86%，季增2.95個百分點，稅後盈餘為3.69億元，季增37.67%，單季每股盈餘為1.36元。

日系外資最新報告指出，台燿2023年第3季毛利率改善，反映更有利產品組合，包括主要用於人工智慧伺服器的高階材料，我們認為，台燿可望持續受惠於AI需求成長，且800G交換器將自2024年初開始貢獻，對台燿的毛利率是另一個正面因素，我們維持台燿2023/2024/2025預估獲利不變，維持台燿「買進」評等及目標價148元。