聯邦快遞新增越南航線 提升台越轉運、亞歐物流效率

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聯邦快遞自10月31日起新增越南航線，從胡志明市出發，提升越南與亞洲、中東、非洲（AMEA）、歐洲市場之間的貨物流通效率，有效縮短越南至台灣的貨物轉運時間，在一個工作日內送達貨物，尤其是製造商與電子商務賣家。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，根據經濟部外銷訂單海外生產實況調查結果，外銷訂單國內生產比重在去年提高至50.1％，而其他台灣廠商生產基地則主要轉移至越南等東南亞地區，聯邦快遞透過加速越南胡志明市與台灣市場，及亞洲、中東、非洲和歐洲市場之間運送時間，為台灣企業提升國際市場間的競爭優勢。

新航線將採用波音767機型專機，執行每週四次從胡志明市起飛的夜間航班，經由聯邦快遞位於大陸廣州的亞太區轉運中心，連接亞洲與歐洲市場。在現有每日五次經由新加坡的南太平洋轉運中心，及一次經由亞太區轉運中心的航班基礎上，每週將共有九次從越南胡志明市出發的航班，進一步開發越南與亞太地區的市場潛力。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示，東南亞的「老虎經濟」加速發展，預計明年成長率達4.9％，而聯邦快遞也在觀察越南市場中確認東南亞地區的發展趨勢，聯邦快遞將透過新增越南航線，提供客戶更靈活、高效的智能物流解決方案。

東南亞的製造市場持續增長，透過跨太平洋夥伴全面進步協定、區域全面經濟夥伴協定，建立緊密聯繫。