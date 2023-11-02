李克強火化 北京氣氛平靜戒備警力大增

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已故前中國國務院總理李克強遺體今天火化，中國官方今天除在天安門廣場等地降半旗誌哀，廣場周邊及遺體火化的八寶山公墓附近今早部署大批警力戒備，管制人車通行。而到天安門廣場參加升旗的民眾則較平常增加，氣氛平靜。

中國官方10月31日宣布，李克強的遺體將於今天火化。而據北京消息人士指出，官方定於今天上午10時，在北京八寶山革命公墓大禮堂「向李克強同志遺體送別」。依2019年7月病故的前總理李鵬身後規格，包括中共總書記習近平在內的現任及部分前任黨政領導人，都前往會場向遺體送別。

北京天安門廣場周邊自李克強遺體從上海運抵北京後，戒備的警力便明顯增加。而在官方宣布遺體今天火化後，預約今早升旗典禮時段進入天安門廣場的名額迅速額滿。今天凌晨，在廣場周邊人車管制、且多數進入廣場通道被封閉後，不少民眾繞遠路趕忙入場，觀看升旗後隨即降半旗的少見景象。

據今早參加升旗的民眾反映，與平日相較，今早參加升旗者數量較平常要多，主要是絕大多數未曾見過升旗後降半旗的場面。相形之下，悼念李克強的成分則沒有那麼濃，倒是有聽到廣場上有人小聲詢問「降半旗後會不會默哀」的問題。

這位民眾說，李克強在中國大多數民眾心中，還算是個「不錯的總理」，心裡面「總有一小塊地方留給他」，否則不會有那麼多人到合肥去給他獻花。

除天安門廣場周邊外，舉行遺體告別及火化的八寶山公墓週邊道路，今早陸續管制車輛通行，管制範圍約遍及公墓周邊2至3公里的區域，部分路段由於車輛被禁行，行人無法穿越馬路，必須繞遠路通行。也有一些民眾試圖留在人行道上觀看，但其中部分人被員警勸離。

同時，離公墓最近的地鐵八寶山站前道路，便禁止車輛通行，行人也被迫繞路，但天橋則仍開放不少需要上班的通勤族通行。而地鐵站出口前都布置數名至10餘名員警戒備，甚至帶有警犬一同值勤。而除制服員警外，地鐵站至公墓的道路也有許多便衣安全人員，來回穿梭巡邏。整體氣氛平靜。

此外，一些滿載交通錐的工程貨車，上午也在八寶山一帶沿路卸下交通錐，員警便忙著將交通錐放置在車道上，展開交通管制。至於八寶山公墓入口，也因為將舉行李克強遺體告別，管制沒有證件的人車進入。

根據官方公告，為悼念李克強，今天北京天安門、新華門（中南海正門）、人民大會堂、外交部和各省、自治區、直轄市黨委與政府所在地、香港及澳門特別行政區，以及各邊境口岸、對外海空港口、中國駐外使領館將降半旗誌哀。