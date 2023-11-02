螺絲工廠冒白煙如陷濃霧 環管署：最重處500萬罰鍰

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環境部環境管理署利用智慧物聯網(AIoT)監控環境空氣污染情形，近日發現某螺絲工廠，廠房以大型抽風扇將廠房內蓄積的白煙向廠外排出，一陣一陣的白色粒狀污染物累積在廠房外侷限狹窄空間內，白濛濛一片如同陷入濃霧之中，不僅造成視線模糊，更令人眼睛及呼吸道感到不適。督察人員立即進行蒐證，依違反空氣污染防制法第32條規定告發，依法可處10萬元以上500萬元以下罰鍰，情節重大者，甚至可以命其停工或停業。

當督察人員進入該螺絲工廠中，廠內正進行螺絲打頭及搓牙製程，螺絲熱氣與降溫油脂的油氣相互作用，產生明顯的粒狀污染物，廠內局部裝設抽氣設備，因馬力不足致無法有效捕捉污染物，不僅廠內員工作業環境堪慮，工廠附近的空氣品質也大幅下降。

該螺絲工廠廠長稱，每家生產螺絲的工廠多少都會產生粒狀污染物，這樣粒狀污染物飄出廠房就要被依違反空氣污染防制法開罰，實在是在打壓本地的螺絲產業；環境管理署表示，事業在各級防制區或總量管制區內，不得從事操作作業，產生明顯粒狀污染物，散布於空氣中，況且粒狀污染物濃度都已影響到視線能見度，顯然已污染空氣。

環境管理署呼籲，在南部地區空氣品質逐漸不良的秋冬之際，將透過智慧物聯網執行空污智慧督察專案，強化管控高污染潛勢熱區的事業，減少空氣污染物因大氣擴散條件不佳而持續累積，即早示警並降低對民眾健康的影響。