華為手機「一機難求」？他揭黑科技內幕：美大幅落後

【中時新聞網 祝潤霖】華為Mate60系列目前在大陸熱銷「一機難求」，南韓媒體TheLec引述業內人士消息稱，華為明年智慧手機出貨目標上看1億支，相較先前的預期成長逾40％。退役少將栗正傑1日在《張雅婷辣晚報》節目強調，華為有5.5G網路加上量子計算中心，美國雖有專利，但技術已落後華為一大截。

栗正傑表示，華為出貨量已經達到1億台了，淨利率達到16％，怎麼做出來這種晶片的？之前我們一直認為華為是不是貼血本在賣手機，為了爭一口氣。在這種狀況下，個人認為說，可能華為有很多的黑科技，並沒有公布。現在來講也很低調，不講到底是怎麼做出來那些晶片。

栗正傑提到，大家拆開Mate60手機，看到裡面的東西，發現幾乎都是中國大陸自己做的，幾乎沒有外國做的東西提供，華為自己的供應鏈已經確定是沒問題了。除此之外我們要知道，華為不是只有一個手機而已，任正非跟孟晚舟有講，要在內蒙古成立一個電算中心，有100萬台的伺服器要設在內蒙古那個地方，有5.5G的網路，上傳下載都很快，加上量子計算中心。

「以萬物互聯來說，目前是117億的機會連在一起。」栗正傑指出，但到2025年時，會有270億，不管是手機、筆電、電腦，那就要有很大的伺服器或運算中心。華為目前來講，就掌握到了這種技術，美國雖然有這種專利，但技術來講就落後華為一大截。

「我們要知道，華為的淨收益，可能不只是Mate60這個機器而已。」栗正傑強調，華為不只是賣智能車，還把鴻蒙系統賣給別的車商，所以華為可說是多角經營。華為沒有被美國的重拳擊倒，浴火鳳凰，未來我們將可以看到華為在全世界的進步及壯大。