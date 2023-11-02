《2023 Podcast YeAr播客年會》報名倒數中

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想將Podcast （播客）節目流量變現？或發揮創意，用聲音為品牌加分？今年，正聲廣播將結合播客名人及專業律師，舉辦《2023 Podcast YeAr播客年會》系列講座，帶領創作者輕鬆入門聲音產業，了解現今Podcast市場、節目製播技巧及專業法律知識等5大主題場次；首日講座將在「雙11」（11月11日）登場，精彩內容歡迎至Accupass活動通搜尋播客年會報名，名額有限，千萬不要錯過。

正聲廣播觀察，隨著潮流媒體Podcast的推進，流量名人、品牌企業紛紛投入隨選隨聽的聲音市場，空降排行榜，導致素人創作者起步困難、難以獲利，漸漸失去更新節目的熱情與動力。因此，11月11日首場講座將邀請有台灣播客聖經之稱的網站─「台灣Podcaster龐大資訊人包」的站長傑西大叔，跟大家分享〈潮流Podcast時事知多少！從0到有如何開始？〉，先了解產業及未來展望，再一起動手做。

接著，第二場講座將邀請獲廣播金鐘肯定的正聲新生代主持人陳思安（三三），重磅分享〈動嘴玩創意主持技巧大公開！一朝學會如何讓人耳朵懷孕？〉。她發現，許多素人創作者製播的Podcast節目明明標題吸睛、內容有趣，卻總是覺得聲音「平平」無奇！她會在講座中替創作者找到最合適的節目製作方法，讓主持輕鬆上手、創作內容Level UP。

正聲廣播指出，11月12日及12月2日還有3場講座，分別邀請入圍第二屆KKBOX風雲榜最佳節目獎〈給幕後一道18Light：反正純聊天〉主持人戴爾大叔、凡森睿勝法律事務所高逸文律師，以及常駐Apple Podcast熱門節目榜單的〈阿善師鑑識實錄〉刑事鑑識權威謝松善（阿善師）與正聲新生代主持人黃子榕，接棒分享，讓創作者從不紅到紅的路上，都走得安穩又有創造力！

正聲廣播公司一直以來致力於推動Podcast節目的原創製作，且接續發行《PodcastＸ》線上雜誌、辦理線上線下講座與商業論壇，邀請播客平台、聲音製作公司、播客主持人(Podcaster)、名人來賓與廣播主持人跨界交流，共同討論聲音產業的未來，持續為創作者洞悉市場現況。無論您是將要投入自媒體產業的新手，或是在創作路上逐漸迷失、失去自信的自媒體經營者，都竭誠歡迎參與。

本活動即日起至11月10日止開放於Accupass活動通報名，如欲了解報名及詳細活動資訊，請上Accupass活動通搜尋播客年會（https://www.accupass.com/go/2023podcastyear）或撥打正聲廣播《2023 Podcast YeAr播客年會》活動小組電話：02-2361-7231#757或760洽詢。