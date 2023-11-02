台灣經貿網赴美最大汽配展 助攻汽配AM商機

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全球第二大、全美第一大汽車零配件展「美國汽車售後服務展（AAPEX）」，今（2023）年10月31日至11月2日於美國內華達州拉斯維加斯Venetian EXPO盛大舉行。面對疫後美國汽配產業強烈採購需求、協助我商搶攻汽配市場缺口，由經濟部國際貿易署指導、外貿協會建置之台灣經貿網偕同31家優質汽配產業尊爵會員產品共同展出，包含裕仁工業補胎產品、力偕實業氣動工具、翊通工器享譽國際的自有品牌DR博士、南晃交通摩擦件、濾大實業之濾清產品、螺寶五金之汽配用扣件等，與台灣經貿網產業專區（auto.taiwantrade.com）及汽配VR館囊括近3千家廠商、逾6萬項優質產品，線上線下同步推廣。

美國為全球最大汽車售後服務維修（AM）市場，亦為臺灣汽配產業最大出口國，佔我汽配出口比重超過五成。近年因供應鏈問題導致二手車需求旺盛，加以美國車險擴大使用AM碰撞件，帶動汽車售後服務零配件需求。受惠於此，臺灣汽配業近兩年出口美國年成長率皆逾雙位數。AAPEX展吸引美國前50大汽車零配件展產業零售商前往採購，以及全球買主、車廠等各界業者朝聖，乃我業者布局美洲的重要展覽，台灣經貿網帶領廠商積極前進，掌握市場契機，蓄勢迎向復甦新商機。

台灣經貿網此次徵集31家優秀會員樣品及型錄赴美參展，以數位行銷方式結合實體展覽，推升我商曝光效益。自開展以來，台灣經貿網攤位吸引來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲等多國買主熱情拜訪，展現對臺灣汽配產品高度興趣，亦有意加入台灣經貿網會員與平台上我國供應商會員媒合。最大宗詢問之採購品項為氣動工具、濾網、點火線圈等，例如尼加拉瓜H商，在親臨感受會員廠商-力偕實業之氣動工具後，認為其做工精良，展現高度興趣進而指名聯絡。

觀展者亦對台灣經貿網所提供的買主服務表示歡迎，包含美國P商、墨西哥J等亦前來台灣經貿網攤位拜訪，希望能與本會進行更多交流，特別希望能與貿協在當地服務據點探求進一步合作。美國R商則正在尋找臺灣產品供應商，發現台灣經貿網客製化商機服務相當符合個人化需求，能推介適合的供應商，相較於傳統名單開發，可省下不少時間及金錢。

本展去（2022）年展覽規模即恢復疫情前93%水準，觀展人數逾12.6萬人次，買主來源逾120國，參展商計有44國逾1,400家廠商，預計今年度觀展人數將回復疫情前水準。今年新亮點為電動車區（Electric Vehicles Experience），展示充電站、電池配備等，其他產業重點亦包括汽修工具、診斷、遠端資訊處理、商店管理解決方案、空調、車身設備、汽車再製等。臺灣廠商表示美國身為全球AM最大市場，汽車投保率達將近九成，保險公司對維修市場具有影響力，美國State Farm車險自2022年起擴大納入AM碰撞件及其他零件，帶動汽車售後服務零配件需求，臺灣廠商受惠效益可期。

經濟部國際貿易署指導、外貿協會建置之「台灣經貿網」taiwantrade.com凝聚最多臺灣出口廠商資訊，是國外買主搜尋臺灣產品的首選B2B網站。我商可運用其所提供多達14種語系，向全球買主展示臺灣產業的創新與研發優勢，更可讓全球買主直接線上下單，採購樣品零時差。此外，透過台灣經貿網提供的視訊採購服務，更可跨越時間與空間限制，有效銜接買賣雙方，幫助我商掌握商機，精準開發客戶，還有VR虛擬展間等功能讓廠商展示2D或3D商品。歡迎有意進軍國際市場的廠商，逕洽台灣經貿網免付費洽詢專線：0800-506-088。