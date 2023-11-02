113學年大學招生資通訊等減逾2成 台成清交減招

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113學年大學招生名額近日公布，整體比112學年略減3%，其中半導體、資通訊等領域擴充名額減少22%，台大、成大、清大、陽明交大等頂大的總名額也因此略減。

教育部近日公布113學年一般大學日間學士班新生招生名額，各校系總招生名額（含各領域擴充）共9萬8382名，比112學年（10萬1705名）減少約3%。

為配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部鼓勵大學擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域（含資通訊）相關系所名額，但也被質疑恐產生「排擠效應」，讓私校招生雪上加霜。

教育部因此調整113學年政策，針對半導體、AI、資通訊等領域，公立大學以擴充培育碩博士班為主，私立大學以擴充學士班為主，原本學士班最多外加10%， 113學年公校改為最多外加5%，私校外加最多可達15%。

根據教育部資料顯示，112學年半導體、AI、資通訊等領域共40校、擴增1649個名額 （公校1015名、私校634名）；113學年共38校、擴增1281個名額 （公校535名、私校746名），整體比112學年減少22%，其中公校減少47%，私校增加17%。

另外，因應護理職場人力缺乏情形，教育部鼓勵大學擴充護理相關學系招生名額，113學年共12校 （公校4校、私校8校）、擴充87個名額（公校15名，私校72名）。

觀察各頂尖大學招生名額，台灣大學和成功大學113學年核定名額都和112學年持平，但因資通訊等領域擴充名額減少，另小幅增加護理系擴充名額，最後總招生名額分別為3510個、2771個名額，比112學年略減29個、44個。

清華大學和陽明交通大學113學年核定名額也和112學年持平，但因資通訊等領域擴充名額減少，總招生名額分別比112學年減少37個、27個。