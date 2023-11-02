不畏以巴煙硝 貿協訪團勇闖中東四國 拓銷創佳績

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中東市場逐年開放，看準該區日益增長的龐大需求，經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」，於10月21日至11月2日赴阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦、土耳其等4國，共吸引252位買主洽談，促成商機1,649萬美元。

該團共計徵集20家台灣企業參與，產業涵蓋建材五金手工具、機械、LED燈具、汽機車零配件、資通訊設備、消費性電子產品、醫療器材等，充分展現台灣中小企業的多元性及競爭力。

外貿協會表示，以巴戰爭雖讓周邊國家瀰漫緊張氣氛，但當地買主仍對遠道而來的台灣業者表達高度的興趣，例如沙烏地手工具建材五金大型經銷商Arabic Modern Trading Company在沙國多個重要城市設有供貨倉庫，表示台灣手工具產品的品質佳且價格實惠，對團員鈦力公司的手工具產品非常有興趣，成交機會濃。另沙國汽車零配件售後市場需求龐大，當地前三大的汽配經銷商M.S. Halawani Co. Ltd則透過利雅德台貿中心的邀請，首度與沙國以外的供應商接洽，希望能將高品質的台灣產品引進沙國。又如約旦商Joeagle公司是政府機構、軍方及多家銀行的資安服務提供者，J商表示目前約國銀行體系使用當地的資安服務，安全漏洞百出；本次與團員-來毅數位洽談，希望獨家代理該公司產品。

而參團的台灣業者也表示，疫情平緩各國開放後，各項產品需求大增，商機值得開拓耕耘，中一風機公司董事長錡玉色就指出，本次將鼓風機及LED燈具帶到中東四國都大受歡迎，包含石油公司及大型建設業者均表達濃厚興趣，未來商機可期。團員常珅機械與約旦買主洽談後得知當地的機器每分鐘僅能生產60個罐頭，而常珅製造的機器可以生產高達600個，十分有競爭力，認為非常有機會進入約國市場。

中東諸國及土耳其位處歐洲和亞洲之間的戰略位置，擁有豐富天然資源、人口眾多且持續增長，不斷壯大的中產階級創造多元的消費需求，長期經濟穩定成長，尤其是疫情過後，中東各國經濟逐漸復甦，為我國企業不容忽視的一個重要市場，外貿協會亦已規劃明（2024）年持續前往海灣國家和土耳其拓銷，並辦理亞西商機日等推廣活動，協助業者開拓商機。