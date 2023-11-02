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不畏以巴煙硝 貿協訪團勇闖中東四國 拓銷創佳績

  • 工商時報 陳宗慶
駐土耳其代表黃志揚（前排左五）歡迎「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」至土國拓銷。圖／貿協提供
駐土耳其代表黃志揚（前排左五）歡迎「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」至土國拓銷。圖／貿協提供

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中東市場逐年開放，看準該區日益增長的龐大需求，經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」，於10月21日至11月2日赴阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦、土耳其等4國，共吸引252位買主洽談，促成商機1,649萬美元。

該團共計徵集20家台灣企業參與，產業涵蓋建材五金手工具、機械、LED燈具、汽機車零配件、資通訊設備、消費性電子產品、醫療器材等，充分展現台灣中小企業的多元性及競爭力。

經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」，陣容浩大。圖／貿協提供
經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」，陣容浩大。圖／貿協提供

外貿協會表示，以巴戰爭雖讓周邊國家瀰漫緊張氣氛，但當地買主仍對遠道而來的台灣業者表達高度的興趣，例如沙烏地手工具建材五金大型經銷商Arabic Modern Trading Company在沙國多個重要城市設有供貨倉庫，表示台灣手工具產品的品質佳且價格實惠，對團員鈦力公司的手工具產品非常有興趣，成交機會濃。另沙國汽車零配件售後市場需求龐大，當地前三大的汽配經銷商M.S. Halawani Co. Ltd則透過利雅德台貿中心的邀請，首度與沙國以外的供應商接洽，希望能將高品質的台灣產品引進沙國。又如約旦商Joeagle公司是政府機構、軍方及多家銀行的資安服務提供者，J商表示目前約國銀行體系使用當地的資安服務，安全漏洞百出；本次與團員-來毅數位洽談，希望獨家代理該公司產品。

而參團的台灣業者也表示，疫情平緩各國開放後，各項產品需求大增，商機值得開拓耕耘，中一風機公司董事長錡玉色就指出，本次將鼓風機及LED燈具帶到中東四國都大受歡迎，包含石油公司及大型建設業者均表達濃厚興趣，未來商機可期。團員常珅機械與約旦買主洽談後得知當地的機器每分鐘僅能生產60個罐頭，而常珅製造的機器可以生產高達600個，十分有競爭力，認為非常有機會進入約國市場。

中東諸國及土耳其位處歐洲和亞洲之間的戰略位置，擁有豐富天然資源、人口眾多且持續增長，不斷壯大的中產階級創造多元的消費需求，長期經濟穩定成長，尤其是疫情過後，中東各國經濟逐漸復甦，為我國企業不容忽視的一個重要市場，外貿協會亦已規劃明（2024）年持續前往海灣國家和土耳其拓銷，並辦理亞西商機日等推廣活動，協助業者開拓商機。

鈦力有限公司的手工具及氣動工具產品在中東及土耳其買主中好評不斷。圖／貿協提供
鈦力有限公司的手工具及氣動工具產品在中東及土耳其買主中好評不斷。圖／貿協提供

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