波蘭格丁尼亞參訪團赴高雄 陳其邁：交流經驗強化實質合作

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波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）10月31日至11月1日率團訪高，特別拜會高雄市長陳其邁，高市府安排貴賓參訪高雄智慧運輸中心、台灣港務公司、高雄港旅運中心、台灣碳權交易所、輕軌、駁二藝術特區及在地企業，加深訪賓對高雄的認識。

陳其邁指出，不論在智慧城市、資料庫整合、專業人才交流、企業投資等面向，相信高雄市與格丁尼亞市都能相互學習合作。巴托謝維奇也期待格丁尼亞市與高雄成為合作夥伴，並邀請高市府以及在地企業到訪波蘭格丁尼亞市。

陳其邁表示，感謝波蘭政府於疫情期間捐贈台灣疫苗，並提到近年台灣與波蘭合作日漸密切，陸續簽署各項互助協定，波蘭國會也通過決議案支持台灣參與WHO等國際組織。高雄與格丁尼亞市同為港灣城市，市政發展具有共同性，尤其，格丁尼亞市是東歐第一個獲得認證的智慧城市，而智慧城市解決方案也是高雄市政推動的核心。

巴托謝維奇表示，這是他在今年3月參加智慧城市展後，第二度來訪高雄，對高雄的建設、便捷交通都有深刻印象。相信智慧城市解決方案對改善市民生活品質相當重要，也認為評估城市是否達智慧標準，在於是否可幫市民節省寶貴的時間，他參訪高雄智慧運輸中心後，讓他留下深刻印象，希望很快有機會再度回訪高雄。