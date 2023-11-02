建立台灣蒙大拿夥伴平台 創造產業價值鏈

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美國蒙大拿州州長詹福特（Governor Greg Gianforte）率領產業訪問團來台灣，於10月30日與經濟部產業發展署陳佩利副署長、鄒宗勳副組長、蒙大拿商業廳長歐碩文（Scott Osterman）等人，共同見證經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與蒙大拿州光電與量子產業聯盟（MPAQ）簽署備忘錄，強化智慧製造及光電科技領域產業合作。

備忘錄由TUSA林昭憲執行長與MPAQ姚傑森（Jason Yager）總裁進行簽署，雙方將建立台灣與美國蒙大拿州產業合作平台，深化策略夥伴關係，提升產業發展競爭力，共同拓展全球市場。

本次簽署典禮，並由蒙大拿州的雷射大廠Quantum Composers與我國華鐳光電簽署合作備忘錄，成為策略夥伴，共同製造協助晶片分析的關鍵設備，有助大幅提升晶片生產良率，落實台美產業廠商在光電設備領域之合作。

陳佩利副署長表示，誠摯歡迎美國蒙大拿州訪問團遠道而來，與我國簽署並見證產業合作備忘錄，共同推動台美產業合作。長期以來，台灣與蒙大拿州產業合作密切，目前我國為蒙大拿州第七大出口市場、第四大進口來源，詹福特州長決定在台設立商務辦事處，推動台美產業交流與合作，代表台美雙方關係深化，此次簽定智慧製造及光電科技領域的合作備忘錄，更是雙方產業合作的新里程碑。

詹福特州長率領的蒙大拿州產業訪問團，成員近40位，除州長外尚包括：州長夫人詹蘇珊（Susan Gianforte）、商業廳長歐碩文（Scott Osterman）、農業廳廳長柯綺莉（Christy Clark）、蒙大拿州亞太商務辦事處代表王美美等官員，以及光電、半導體、人工智慧等產業領域代表，團員眾多，顯示蒙大拿州與台灣合作的重視。訪團成員亦於簽署典禮之後進行專題演講，包括：商業廳長歐碩文說明蒙大拿產業發展現況，無人機美商Vision Aerial講述無人載具在台供應鏈需求，美商Elemental Scientific Lasers介紹半導體在線監測設備、美商Reveal Technology介紹3D紅外線AI影像重建技術，以及美商Quantum Composers分享先進雷射源製造、檢測與應用。台美產業合作推動辦公室也邀請眾多我國關鍵廠商代表現場出席進行交流，期望促進台美產業廠商媒合。MPAQ是美國蒙大拿州光電廠商及研究單位的運籌中心，致力促進產業商業化及技術發展、維持全球競爭優勢。

陳佩利副署長進一步表示，全球經過疫情洗禮之後，打造台美韌性供應鏈已成不可逆轉的趨勢。台灣產業經過不斷努力，也有精進及蛻變，除了零組件的供應能力，豐沛的人才及技術研發能量也讓台灣產業持續升級，以「科技島」聞名於世，相信此次與「寶藏州」聞名的美國蒙大拿州產業展開合作，雙方將強強聯手，為更多的合作商機開啟新門。